Стали известны победители IV фестиваля стрит-арта ПФО «ФормART»

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25 августа на торжественной церемонии закрытия фестиваля «ФормART» в Кировской области определили лучших граффити-художников Приволжского федерального округа.На одной площадке объединились представители различных направлений – от уличных танцоров и участников арт-маркета до диджеев, битбоксеров и баскетболистов. Молодые художники смогли принять участие в совместной росписи объектов, находящихся на площадке, и создать брендированную продукцию вместе с детьми из общественной организации «Дорогою добра».Победителя и призеров фестиваля определили по результатам народного и экспертного голосования: учитывались голоса, отданные за финалиста земляками, звонки из других регионов, а также мнение о работе профессионального сообщества всего округа и федеральных экспертов.В народном голосовании мог принять участие каждый желающий, выбрав понравившуюся работу и позвонив на бесплатный номер.По результатам народного голосования лидерами стали Самарская область с граффити «Открытие возможностей», Кировская область с работой «Знания – космос» и Саратовская область с работой «Школа будущего».Кроме того, отдельно учитывались голоса жителей своего региона в соотношении с количеством населения и голоса из других субъектов РФ. Работы финалистов также оценивали 80 региональных и 6 федеральных экспертов: наибольшее количество баллов получили граффити из Самарской области, Республики Мордовии и Пермского края.В торжественной церемонии награждения художников стрит-арта ПФО принял участие заместитель полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев.«Каждый из авторов работ, ставших финалистами на уровне округа, уже победитель – ваши произведения украсили города в регионах Приволжья и наверняка станут частью их культуры и истории. Отмечу, что с каждым годом уровень граффити и мастерство участников проекта растет. Более того, жители регионов и городов нашего округа с большим интересом следят за ходом конкурса. Об этом свидетельствуют результаты народного голосования – в этом году в нем приняли участие почти 120 тысяч человек.Для нас очень важно создать в округе условия для разных форм культурной самореализации молодежи, как формальных, так и неформальных, дать возможности как можно большему количеству ребят проявить себя и показать свой талант», – сказал замполпреда.По итогам сложения всех результатов определен победитель фестиваля – Дмитрий Горшков из Самарской области с работой «Открытие возможностей».Организационным комитетом фестиваля во главе с заместителем полномочного представителя Олегом Машковцевым принято решение отдать второе место сразу двум участникам – Манучерху Вохидову с работой «Школа будущего» из Саратовской области и Арсению Кифоренко с граффити «Знания – космос» из Кировской области. Третье место заняла Ангелина Волкова из Республики Мордовия с работой «Следуй за знанием».Победителями спецноминации стали Дмитрий Багин и Арсений Кифоренко из Кировской области, а также Иван Онофрей из Нижегородской области.Помимо денежных призов они получат возможность реализовать свои работы на зданиях городской среды в Кирове в следующем году.Напомним, что финал фестиваля «ФормART» впервые прошел в очном формате. В течении двух дней для художников со всех регионов Приволжского федерального округа была организована образовательная программа с лекциями от федеральных экспертов, дискуссиями и мастер-классами.Фестиваль «ФормART» проводится с 2020 года по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова и направлен на поддержку творчества молодых художников, создание современной городской среды и новых культурных кодов в регионах ПФО с помощью искусства граффити.