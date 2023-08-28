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В хозяйствах Советского района увеличилось производство овощей

Новости
В хозяйствах Советского района увеличилось производство овощей


С ходом уборки овощей и картофеля в регионе зампред Правительства области – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский ознакомился сегодня на примере К(Ф)Х Иосифа Шегая Советского района. Хозяйство является одним из крупнейших производителей овощей в области.

Общая площадь пашни в КФХ составляет 808 га. Посевная площадь сельхозкультур в 2023 году составляет 565 га, в том числе под луком - 115 га, картофелем - 10 га, капустой - 10 га, озимой пшеницей - 100 га, подсолнечником - 330 га.

На предприятии имеется необходимый набор машинной техники, транспорта, а также сельскохозяйственное оборудование. Полив сельхозкультур производится системой капельного орошения.

Начальник отдела сельского хозяйства администрации Советского МР Юрий Угольников рассказал, что в текущем году в хозяйстве Иосифа Шегая планируется произвести 6 500 тонн овощных культур и картофеля. Это на 3% выше уровня прошлого года.

«Всего с начала уборочной кампании в сельхозпредприятиях и К(Ф)Х региона собрано 13 987 тонн овощных культур и накопано 2 576 тонн картофеля»,- уточнил Роман Ковальский.