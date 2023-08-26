Посетители форума «Армия» смогли увидеть беспилотную авиационную систему БАС-200

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На форуме «Армия-2023» посетители смогли увидеть беспилотную авиационную систему БАС-200 и познакомиться с ее характеристиками. Форум проходил в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа. Аппарат представлен в экспозиции холдинга «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех. Разработчик системы – Национальный центр вертолетостроения имени М.Л. Миля и Н. И. Камова (АО «НЦВ Миль и Камов»).Беспилотная авиационная система с тяжелым БЛА вертолетного типа БАС-200 первая в России получила сертификацию по нормам и правилам ФАВТ (Росавиация). Беспилотный летательный аппарат построен по классической схеме с несущим и рулевым винтами, что обеспечивает оптимальное соотношение летных характеристик. БАС-200 уже находится в серийном производстве на авиационном заводе КумАПП (Кумертау).Беспилотник имеет широкий спектр применения – мониторинг местности, поисково-спасательные работы, доставка грузов, авиапатрулирование лесного хозяйства, геологоразведка. Обладая максимальной взлетной массой до 200 кг, продолжительностью полета до 4 часов, дальностью канала связи до 100 км, которая может быть существенно увеличена за счет передачи управления аппаратом от станции к станции, беспилотное воздушное судно подтвердило свою эффективность во время успешно состоявшихся летных испытаний.Часть испытаний проводилась в условиях Крайнего Севера, где БАС-200 доставлял почтовые грузы в Ямало-Ненецком автономном округе. Задачи по радиолокационному мониторингу, ретрансляции информации и визуальной съемке в цифровом и инфракрасном диапазонах береговой линии побережья беспилотник выполнял в Тверской области и южных регионах страны. Работа БАС-200 дает возможность держать под контролем плавучие и статические объекты, получать в реальном времени видеоданные об очагах возгораний и обстановке в районе ЧС.