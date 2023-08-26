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Службу по контракту стало возможным пройти за год и менее

Новости
Службу по контракту стало возможным пройти за год и менее


В пункте отбора на военную службу по контракту г. Саратова рассказали об изменениях в действующем законодательстве о контрактной службе. Там отметили, что у граждан призывного возраста появилась возможность выбора между срочной службой и службой по контракту, и пояснили, при каких условиях срок заключаемого контракта может быть год и менее.

«С военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, или гражданином, пребывающим в запасе, которые поступают на военную службу в период чрезвычайных обстоятельств, либо для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности, либо для участия в операциях, проводимых Вооруженными Силами Российской Федерации, другими войсками, воинскими формированиями и органами, в том числе для выполнения задач по пресечению международной террористической деятельности за пределами территории Российской Федерации, либо для участия в походах кораблей, может быть заключен контракт о прохождении военной службы на срок один год или меньший срок», - рассказал заместитель начальника пункта отбора на военную службу по контракту г. Саратова Дмитрий Дудаков.

При этом указанный контракт может быть заключен с военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, не ранее чем за один месяц до истечения срока военной службы.

Как рассказали в пункте отбора, у отдельной категории граждан появилась возможность заключить контракт на срок меньше года. Контракт о прохождении военной службы на один год может быть заключен с военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, или гражданином, не пребывающим в запасе. Для пребывающих в запасе срок контракта может быть меньше года.

В случае участия в СВО граждане, ранее не служившие в армии по призыву, могут пройти военную службу по контракту сроком один год вместо срочной службы.

Напомним, в Саратовской области идет доукомплектование действующих воинских частей, принимающих участие в СВО. Кроме этого, формируются подразделения тылового обеспечения боевых частей. Особая роль в формировании новых подразделений отводится тем, кто подписал контракт с Министерством обороны России.