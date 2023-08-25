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В области приняли меры профилактики массового распространения энтеровируса

Новости
В регионе продолжается распространение энтеровирусной инфекции. Сейчас в инфекционной больнице находится 251 человек, большинство из них – дети до 17 лет. Основная часть заболевших приходится на Саратов и Энгельс, есть случаи и в других районах.



По словам губернатора Романа Бусаргина, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, в связи с началом учебного года приняли следующие решения:

Линейки в День знаний пройдут во всех школах области по параллелям в разное время, в одной параллели должно быть не более трёх классов: например, с 1-го по 3-й, с 4-го по 6-й, с 7-го по 9-й, 10-й – 11-й. Между линейками должно пройти достаточно времени для дезинфекции территории.

В школах отменяется кабинетная система. Дети из одного класса будут всё время заниматься в одном помещении.

До 1 октября в Саратове и Энгельсе приостанавливается работа всех бассейнов, в остальных районах – работа бассейнов в образовательных организациях.

Также до 1 октября не будут работать учреждения дополнительного образования для детей до 17 лет по всей Саратовской области.

На спортивные соревнования в регионе временно не допускаются болельщики до 17 лет.

Запрещается проведение в образовательных и спортивных организациях массовых мероприятий, спортивных соревнований, творческих конкурсов, концертов с участием детей до 17 лет из разных классов либо школ.

Также рекомендовано усилить дезинфекционные мероприятия в общественном транспорте и в социальных учреждениях.