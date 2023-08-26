Саратов готовится встретить II Всероссийские Игры Умных городов «Умный Город. Живи спортом»

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В спортивных активностях для участников пройдет основная программа, представленная в дисциплинах: пляжный волейбол, баскетбол, футбол, многоборье ГТО, настольный теннис, шахматы, функциональное многоборье, бадминтон и традиционный забег Умных городов.А также парусная регата, эндуро, роллерспорт, воркаут - всего 24 наименования активностей, на которые можно зарегистрироваться здесьВ своем приветствии Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин отметил, что «Всероссийские игры «Умный город. Живи спортом» по праву считаются актуальным и востребованным проектом. Уникальный спортивно-деловой марафон на своих площадках объединяет представителей власти, бизнеса, общественных организаций. Через различные мероприятия игр популяризируются занятия спортом, здоровый образ жизни, устанавливаются профессиональные связи. Особое внимание уделено обсуждению развитию умных городов и цифровой трансформации ключевых отраслей экономики. Важно, что Саратовской области доверено провести этот представительный форум во второй раз, что позволит, в частности, презентовать инвестиционный потенциал и производственные возможности региона».Деловая программа мероприятий поднимет актуальные вопросы взаимодействия власти и бизнеса. Открытая гостиная, пленарные заседания, стратегические сессии, а также совместные выездные открытые заседания:• Комитета по развитию БПЛА и безопасности рабочей группы Минстроя России по реализации проекта «Умный город»;• Экспертной сессии комиссии Государственного совета РФ по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика»;• Комитета по благоустройству Рабочей группы Минстроя России по реализации проекта «Умный город»;• Оперативного штаба по внедрению национальной системы пространственных данных.Пройдут дискуссии на темы:✔️ IQ городов и регионов – показатель динамики достижения Национальных целей✔️ Человекоцентричность – борьба за жителя✔️ Развитие центров компетенций развития БПЛА в регионах, подготовка кадров✔️ Цифровой стандарт благоустройства городской среды✔️ Успешные практики применения технологий искусственного интеллекта при благоустройстве в субъектах РФ с оценкой эффектов от внедрения✔️ Модернизация и упрощение процесса получения регионами субсидий для участия в федеральных программах и проектах «Стимул», «Чистая вода», «Оздоровление Волги» и «Сохранения озера Байкал»✔️ Безопасный городЛучшие решения производителей ПФО будут представлены на открытой выставочной экспозиции, которая расположится в шаговой доступности от набережной Космонавтов на площадке Саратовской государственной юридической академии.Зарегистрироваться на участие в деловой программе можно по ссылке https://sportsmartcity.ru/saratov.Официальным партнером программы деловых мероприятий «Роуд-шоу: Моя страна» выступила ИТ-компания Sitronics Group. Партнерами стали ведущий разработчик решений для Умного города – «Русатом Инфраструктурные решения» и один из лидеров IT отрасли компания Ujin (ООО «Юникорн»).Подробнее про участие во II Всероссийских Играх Умных городов «Умный Город. Живи спортом» можно узнать на официальном сайте мероприятия https://sportsmartcity.ru/saratov.