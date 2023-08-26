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Автоподъезд к поселку Жадовка в Дергачевском районе готов на 96%, к Дергачам – почти на 70%

Новости
В этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», инициированному Президентом России Владимиром Путиным, в Дергачевском районе восстанавливают два объекта.

Автоподъезд к поселку Жадовка в Дергачевском районе готов на 96%, к Дергачам – почти на 70%



Автоподъезд к Жадовке - в текущем году дорожники отремонтируют 10 км трассы. Ранее в нормативное состояние привели 15 км этой дороги. Дорожникам предстоит завершить обустройство обочины, примыкания, установить дорожные знаки и нанести разметку.

Автоподъезд к Дергачам будет восстановлен на всем протяжении – 2,8 км. Сейчас дорожники выполняют устройство верхнего слоя покрытия.

Отметим, что ранее на один из объектов – Автоподъезд к Жадовке – выезжали специалисты ФКУ УПРДОР «Нижне-Волжское», ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» и отбирали образцы АГБ-слоя и выравнивающего слоя покрытия. Далее в лабораториях ведомств эти керны испытывали. Асфальтогранулобетонный слой прошел испытание на прочность, толщина выравнивающего слоя соответствовала проектным отметкам.

Специалисты областного министерства транспорта выехали в район и пообщались с местными жителями.

«У нас дороги стали намного лучше. В Саратов едешь – прямо отдыхаешь. Не то, что раньше. Сейчас и по району стали делать хорошие дороги. И, главное, качественные. И улицы в селах», - рассказал местный житель.

А житель села Первомайское Ситкали Казиев вспомнил, что дорогу к селу достроили в конце 80-х, когда он служил в армии. С тех пор трасса постепенно разрушалась. Чтобы добраться до его населенного пункта с федеральной трассы, сначала нужно проехать по дороге «Автоподъезд к поселку Жадовка», а затем «Первомайский - Камышево». На второй выполнялось устройство защитного слоя – слой асфальтобетонного покрытия – на протяженности 5 км.

В этом году планируется продолжить устройство слоя износа на данной автодороге. Данный вид работ ведется в рамках содержания.

Ранее этот вид работ был также выполнен на участках автодорог «Дергачи - Алтата - Орошаемый - Сафаровка», «Дергачи - Советский». А на дорогах, которые продавливают большегрузы, в том числе, везущие сельхозпродукцию, дорожники в рамках содержания выполняют исправление профиля с добавлением нового материала. Как, например, на трассах «Демьяс - Всточный», «Демьяс - Красноозерное», на Сафаровку