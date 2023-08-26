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В Саратовской области разрабатывают программу по созданию центра беспилотников

Новости
В Саратовской области разрабатывают программу по созданию центра беспилотников


Напомним, возможность организации федерального центра беспилотных систем в Саратове обсуждалась на встрече губернатора Романа Бусаргина с Президентом РФ Владимиром Путиным. Сейчас областное министерство промышленности разрабатывает профильную программу в соответствии с рекомендациями Минпромторга РФ. Глава региона поручил завершить эту работу в первой половине сентября.

Предполагается, что саратовский центр будет включать все направления работы с БПЛА – от научно-конструкторских разработок до испытаний образцов и их запуска в серию. Изготавливать планируется продукцию разного профиля, в том числе для гражданских нужд.

В новом проекте могут принять участие как предприятия ОПК, так и гражданские производства, имеющие опыт в этом направлении. Подготовку специалистов планируется вести в СГУ им. Чернышевского и СГТУ им. Гагарина, где есть профильные кафедры по радиоэлектронике и другим специальностям.

«Новый центр не должен ограничиваться сборкой беспилотников. Это могут быть и научные исследования, и конструкторские разработки, и полигоны для испытаний, и популяризация беспилотных систем в гражданских отраслях. По каждому направлению нужно определить конечный результат. Сейчас необходимо собрать все предложения от заинтересованных предприятий и вузов, чтобы представить программу уже в первой половине сентября», - отметил Роман Бусаргин.

В дальнейшем программа с конкретными предложениями по созданию центра в Саратове будет направлена в Министерство промышленности и торговли РФ.