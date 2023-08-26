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При поддержке Балаковской АЭС открылся медицинский центр профпатологии

Новости
На базе Саратовского медицинского центра ФМБА России в Балаково Саратовской области заработал центр профпатологии. Он предназначен для обследования сотрудников, которые работают на предприятиях города с различными факторами вредности.
При поддержке Балаковской АЭС открылся медицинский центр профпатологии



Открытие центра стало возможным благодаря финансовой поддержке Балаковской АЭС. При содействии местной благотворительной общественной организации «Созидание» атомная станция приобрела профессиональное медицинское оборудование на сумму 9 млн рублей.

«Защита здоровья сотрудников – в числе важнейших социальных приоритетов Балаковской АЭС и всей отрасли. И если раньше для углубленной диагностики здоровья работникам нашей атомной станции приходилось ездить в Москву, то теперь полное обследование на высокоточном оборудовании можно пройти в родном городе», – отметил заместитель директора по управлению персоналом Балаковской АЭС Юрий Мезенцев.

«Это решает целый ряд задач, которые сегодня стоят перед Федеральным медико-биологическим агентством, основная из которых – сохранение здоровья, работоспособности и активного долголетия сотрудников стратегически важных для страны предприятий, в том числе атомных станций. Новое оборудование предназначено и для повышения качества оказания медицинских услуг прикрепленному к нашему центру населению города. А это порядка 30 тысяч человек», – рассказал и.о. директора Саратовского медицинского центра ФМБА России Александр Калинин.

Медицинский центр профпатологии оснащен всем необходимым оборудованием для ранней диагностики заболеваний органов слуха, сердечно-сосудистой, дыхательной и других жизненно-важных систем. Приобретено цифровое стоматологическое оборудование – визиограф. Он позволяет оперативно выводить снимки на экран компьютера и сохранять их в электронном формате. Сокращается не только время процедуры, но и в разы уменьшается уровень радиационного воздействия на пациента.

Балаковская АЭС за последние три года на поддержку сферы здравоохранения Балаково направила более 200 млн рублей.