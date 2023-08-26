При поддержке Балаковской АЭС открылся медицинский центр профпатологии

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Открытие центра стало возможным благодаря финансовой поддержке Балаковской АЭС. При содействии местной благотворительной общественной организации «Созидание» атомная станция приобрела профессиональное медицинское оборудование на сумму 9 млн рублей.«Защита здоровья сотрудников – в числе важнейших социальных приоритетов Балаковской АЭС и всей отрасли. И если раньше для углубленной диагностики здоровья работникам нашей атомной станции приходилось ездить в Москву, то теперь полное обследование на высокоточном оборудовании можно пройти в родном городе», – отметил заместитель директора по управлению персоналом Балаковской АЭС Юрий Мезенцев.«Это решает целый ряд задач, которые сегодня стоят перед Федеральным медико-биологическим агентством, основная из которых – сохранение здоровья, работоспособности и активного долголетия сотрудников стратегически важных для страны предприятий, в том числе атомных станций. Новое оборудование предназначено и для повышения качества оказания медицинских услуг прикрепленному к нашему центру населению города. А это порядка 30 тысяч человек», – рассказал и.о. директора Саратовского медицинского центра ФМБА России Александр Калинин.Медицинский центр профпатологии оснащен всем необходимым оборудованием для ранней диагностики заболеваний органов слуха, сердечно-сосудистой, дыхательной и других жизненно-важных систем. Приобретено цифровое стоматологическое оборудование – визиограф. Он позволяет оперативно выводить снимки на экран компьютера и сохранять их в электронном формате. Сокращается не только время процедуры, но и в разы уменьшается уровень радиационного воздействия на пациента.Балаковская АЭС за последние три года на поддержку сферы здравоохранения Балаково направила более 200 млн рублей.