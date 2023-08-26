Для «Волонтеров гостеприимства» пройдет отдельная смена в рамках Молодежного образовательного форума «Хопёр»
Молодежный образовательный форум «Хопёр» - это уникальная образовательная площадка, на которой собираются участники из Саратовской области и всех регионов России. В 2023 году форум примет 300 очных участников и еще 1000 участников онлайн из Саратовской области и всех регионов России.
В рамках программы форума пройдет отдельная смена «Волонтеры гостеприимства».
Организатором смены выступает Туристский информационный центр Саратовской области. Участниками смены станут 25 молодых людей из 5 регионов. Для них подготовлена образовательная программа от федеральных и региональных спикеров.
Руководителем смены стала Вера Синцова, руководитель ТИЦ г. Балакова, Посол гостеприимства Саратовской области.
Спикерами программы выступят:
Юлия Железняк – Посол гостеприимства Удмуртской Республики, руководитель проектного офиса по внутреннему туризму «Мастерская гостеприимства», руководитель проектного офиса Российского союза туриндустрии по туристической сувенирной продукции, советник президента Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ);
Елена Богомолова – Посол гостеприимства Нижегородской области, вице-президент Ассоциации «Нижегородский центр развития туризма», руководитель проектного офиса РСТ по детскому туризму по Нижегородской области;
Валентина Кобзарь – Посол гостеприимства Тамбовской области, победитель конкурса Мастера Гостеприимства, заместитель главы города Уварово по социальным вопросам.
Форум пройдет с 24 по 28 августа на территории Балашовского муниципального района. В рамках форума участников ждут обучения, тренинги, лекции и конкурс социальных проектов, лучшие из которых смогут претендовать на грантовую поддержку.
В рамках программы форума пройдет отдельная смена «Волонтеры гостеприимства».
Организатором смены выступает Туристский информационный центр Саратовской области. Участниками смены станут 25 молодых людей из 5 регионов. Для них подготовлена образовательная программа от федеральных и региональных спикеров.
Руководителем смены стала Вера Синцова, руководитель ТИЦ г. Балакова, Посол гостеприимства Саратовской области.
Спикерами программы выступят:
Юлия Железняк – Посол гостеприимства Удмуртской Республики, руководитель проектного офиса по внутреннему туризму «Мастерская гостеприимства», руководитель проектного офиса Российского союза туриндустрии по туристической сувенирной продукции, советник президента Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ);
Елена Богомолова – Посол гостеприимства Нижегородской области, вице-президент Ассоциации «Нижегородский центр развития туризма», руководитель проектного офиса РСТ по детскому туризму по Нижегородской области;
Валентина Кобзарь – Посол гостеприимства Тамбовской области, победитель конкурса Мастера Гостеприимства, заместитель главы города Уварово по социальным вопросам.
Форум пройдет с 24 по 28 августа на территории Балашовского муниципального района. В рамках форума участников ждут обучения, тренинги, лекции и конкурс социальных проектов, лучшие из которых смогут претендовать на грантовую поддержку.