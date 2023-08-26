26 августа 2023 СУББОТА
Новости
20:56 | 25 августа
Посетители форума «Армия» смогли увидеть беспилотную авиационную систему БАС-200
18:00 | 25 августа
Саратов готовится встретить II Всероссийские Игры Умных городов «Умный Город. Живи спортом»
17:02 | 25 августа
Автоподъезд к поселку Жадовка в Дергачевском районе готов на 96%, к Дергачам – почти на 70%
16:03 | 25 августа
В Саратовской области разрабатывают программу по созданию центра беспилотников
15:49 | 25 августа
Службу по контракту стало возможным пройти за год и менее
15:02 | 25 августа
При поддержке Балаковской АЭС открылся медицинский центр профпатологии
14:03 | 25 августа
Для «Волонтеров гостеприимства» пройдет отдельная смена в рамках Молодежного образовательного форума «Хопёр»
14:03 | 25 августа
Для «Волонтеров гостеприимства» пройдет отдельная смена в рамках Молодежного образовательного форума «Хопёр»
13:00 | 25 августа
В Сватовском районе ЛНР открылся центр «Мои документы»
12:01 | 25 августа
Нацпроект «Демография»: в Саратовской области с начала года трудоустроено почти 9 тысяч женщин
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Для «Волонтеров гостеприимства» пройдет отдельная смена в рамках Молодежного образовательного форума «Хопёр»

Новости
Молодежный образовательный форум «Хопёр» - это уникальная образовательная площадка, на которой собираются участники из Саратовской области и всех регионов России. В 2023 году форум примет 300 очных участников и еще 1000 участников онлайн из Саратовской области и всех регионов России.
Для «Волонтеров гостеприимства» пройдет отдельная смена в рамках Молодежного образовательного форума «Хопёр»



В рамках программы форума пройдет отдельная смена «Волонтеры гостеприимства».

Организатором смены выступает Туристский информационный центр Саратовской области. Участниками смены станут 25 молодых людей из 5 регионов. Для них подготовлена образовательная программа от федеральных и региональных спикеров.

Руководителем смены стала Вера Синцова, руководитель ТИЦ г. Балакова, Посол гостеприимства Саратовской области.

Спикерами программы выступят:

Юлия Железняк – Посол гостеприимства Удмуртской Республики, руководитель проектного офиса по внутреннему туризму «Мастерская гостеприимства», руководитель проектного офиса Российского союза туриндустрии по туристической сувенирной продукции, советник президента Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ);

Елена Богомолова – Посол гостеприимства Нижегородской области, вице-президент Ассоциации «Нижегородский центр развития туризма», руководитель проектного офиса РСТ по детскому туризму по Нижегородской области;

Валентина Кобзарь – Посол гостеприимства Тамбовской области, победитель конкурса Мастера Гостеприимства, заместитель главы города Уварово по социальным вопросам.

Форум пройдет с 24 по 28 августа на территории Балашовского муниципального района. В рамках форума участников ждут обучения, тренинги, лекции и конкурс социальных проектов, лучшие из которых смогут претендовать на грантовую поддержку.