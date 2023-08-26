Для «Волонтеров гостеприимства» пройдет отдельная смена в рамках Молодежного образовательного форума «Хопёр»

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В рамках программы форума пройдет отдельная смена «Волонтеры гостеприимства».Организатором смены выступает Туристский информационный центр Саратовской области. Участниками смены станут 25 молодых людей из 5 регионов. Для них подготовлена образовательная программа от федеральных и региональных спикеров.Руководителем смены стала Вера Синцова, руководитель ТИЦ г. Балакова, Посол гостеприимства Саратовской области.Спикерами программы выступят:Юлия Железняк – Посол гостеприимства Удмуртской Республики, руководитель проектного офиса по внутреннему туризму «Мастерская гостеприимства», руководитель проектного офиса Российского союза туриндустрии по туристической сувенирной продукции, советник президента Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ);Елена Богомолова – Посол гостеприимства Нижегородской области, вице-президент Ассоциации «Нижегородский центр развития туризма», руководитель проектного офиса РСТ по детскому туризму по Нижегородской области;Валентина Кобзарь – Посол гостеприимства Тамбовской области, победитель конкурса Мастера Гостеприимства, заместитель главы города Уварово по социальным вопросам.Форум пройдет с 24 по 28 августа на территории Балашовского муниципального района. В рамках форума участников ждут обучения, тренинги, лекции и конкурс социальных проектов, лучшие из которых смогут претендовать на грантовую поддержку.