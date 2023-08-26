26 августа 2023 СУББОТА
Новости
20:56 | 25 августа
Посетители форума «Армия» смогли увидеть беспилотную авиационную систему БАС-200
18:00 | 25 августа
Саратов готовится встретить II Всероссийские Игры Умных городов «Умный Город. Живи спортом»
17:02 | 25 августа
Автоподъезд к поселку Жадовка в Дергачевском районе готов на 96%, к Дергачам – почти на 70%
16:03 | 25 августа
В Саратовской области разрабатывают программу по созданию центра беспилотников
15:49 | 25 августа
Службу по контракту стало возможным пройти за год и менее
15:02 | 25 августа
При поддержке Балаковской АЭС открылся медицинский центр профпатологии
14:03 | 25 августа
Для «Волонтеров гостеприимства» пройдет отдельная смена в рамках Молодежного образовательного форума «Хопёр»
14:03 | 25 августа
Для «Волонтеров гостеприимства» пройдет отдельная смена в рамках Молодежного образовательного форума «Хопёр»
13:00 | 25 августа
В Сватовском районе ЛНР открылся центр «Мои документы»
12:01 | 25 августа
Нацпроект «Демография»: в Саратовской области с начала года трудоустроено почти 9 тысяч женщин
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Сватовском районе ЛНР открылся центр «Мои документы»

Новости
Состоялось открытие центра «Мои документы» в подшефном Сватовском районе Луганской Народной Республики.
В Сватовском районе ЛНР открылся центр «Мои документы»




Ранее в рамках оказания поддержки району в соответствии с поручением Губернатора Саратовской области Романа Бусаргина в центр были доставлены строительные материалы и офисное оборудование. Помещение было оформлено в соответствии с фирменным стилем центров «Мои документы», установлены вывески, смонтирована пожарная сигнализация, собрана новая мебель в операционном зале, открыт детский уголок. Сватовский центр получил новые принтеры, сканеры, терминал электронной очереди, телевизор, компьютеры с необходимым программным обеспечением. Также организован электронный документооборот внутри луганской сети МФЦ. Для работников установлено бытовое и кухонное оборудование.

Коллектив центра в полной мере обеспечивает предоставление необходимых населению государственных услуг, в числе которых получение ИНН, СНИЛС, полисов ОМС, единого социального пособия, средств материнского капитала.