В Сватовском районе ЛНР открылся центр «Мои документы»

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Ранее в рамках оказания поддержки району в соответствии с поручением Губернатора Саратовской области Романа Бусаргина в центр были доставлены строительные материалы и офисное оборудование. Помещение было оформлено в соответствии с фирменным стилем центров «Мои документы», установлены вывески, смонтирована пожарная сигнализация, собрана новая мебель в операционном зале, открыт детский уголок. Сватовский центр получил новые принтеры, сканеры, терминал электронной очереди, телевизор, компьютеры с необходимым программным обеспечением. Также организован электронный документооборот внутри луганской сети МФЦ. Для работников установлено бытовое и кухонное оборудование.Коллектив центра в полной мере обеспечивает предоставление необходимых населению государственных услуг, в числе которых получение ИНН, СНИЛС, полисов ОМС, единого социального пособия, средств материнского капитала.