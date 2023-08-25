25 августа 2023 ПЯТНИЦА
Новости
13:00 | 25 августа
В Сватовском районе ЛНР открылся центр «Мои документы»
12:01 | 25 августа
Нацпроект «Демография»: в Саратовской области с начала года трудоустроено почти 9 тысяч женщин
11:02 | 25 августа
В Пугачевском районе перезахоронили останки бойца, погибшего в боях Великой Отечественной войны
10:36 | 25 августа
В области приняли меры профилактики массового распространения энтеровируса
10:00 | 25 августа
При Правительстве области сформирован Совет многодетных семей
09:00 | 25 августа
В регионе завершается масштабный ремонт 50 Домов культуры
22:10 | 24 августа
Представителей event-сообщества ждут на втором GLOBAL EVENT FORUM
18:00 | 24 августа
Определён подрядчик на ремонт двух дорожных объектов в Новоузенском районе
17:08 | 24 августа
Саратовцы приняли участие в гала-концерте победителей Общероссийского конкурса «Молодые дарования России»
16:49 | 24 августа
В Петропавловске-Камчатском завершился форум «Экосистема. Заповедный край»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Нацпроект «Демография»: в Саратовской области с начала года трудоустроено почти 9 тысяч женщин

Новости
Нацпроект «Демография»: в Саратовской области с начала года трудоустроено почти 9 тысяч женщин


Социальная поддержка семей с детьми – одно из ключевых направлений национального проекта Президента РФ Владимира Путина «Демография».

Для того, чтобы поддержать семьи после рождения ребенка, реализуется целый спектр мероприятий, в том числе по линии службы занятости населения.

В регионе с начала года трудоустроено уже более 8,8 тысячи женщин. Под особым вниманием карьерных специалистов службы занятости находятся женщины, воспитывающие несовершеннолетних детей.

«При поиске работы для женщин с маленькими детьми приоритет отдается вакансиям с частичной занятостью, специалистами учитывается характер работы и удобство местоположения», - отмечают в министерстве труда и социальной защиты области.

Кроме того, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, а также воспитывающие детей дошкольного возраста и не имеющие работы, имеют возможность пройти обучение по нацпроекту «Демография».

Для участия в проекте необходимо подать заявление о прохождении профессионального обучения или дополнительного профессионального образования на портале «Работа России» и обратиться в органы службы занятости с документами, подтверждающими категорию участника.