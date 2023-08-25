Нацпроект «Демография»: в Саратовской области с начала года трудоустроено почти 9 тысяч женщин

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Социальная поддержка семей с детьми – одно из ключевых направлений национального проекта Президента РФ Владимира Путина «Демография».Для того, чтобы поддержать семьи после рождения ребенка, реализуется целый спектр мероприятий, в том числе по линии службы занятости населения.В регионе с начала года трудоустроено уже более 8,8 тысячи женщин. Под особым вниманием карьерных специалистов службы занятости находятся женщины, воспитывающие несовершеннолетних детей.«При поиске работы для женщин с маленькими детьми приоритет отдается вакансиям с частичной занятостью, специалистами учитывается характер работы и удобство местоположения», - отмечают в министерстве труда и социальной защиты области.Кроме того, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, а также воспитывающие детей дошкольного возраста и не имеющие работы, имеют возможность пройти обучение по нацпроекту «Демография».Для участия в проекте необходимо подать заявление о прохождении профессионального обучения или дополнительного профессионального образования на портале «Работа России» и обратиться в органы службы занятости с документами, подтверждающими категорию участника.