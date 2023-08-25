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В Пугачевском районе перезахоронили останки бойца, погибшего в боях Великой Отечественной войны

Новости
В селе Березово Пугачевского района прошла траурная церемония перезахоронения останков уроженца села Евгения Григорьевича Офицерова.

В Пугачевском районе перезахоронили останки бойца, погибшего в боях Великой Отечественной войны



Евгений Григорьевич погиб 17 августа 1941 года на территории Белоруссии в полосе прорыва 61-ой стрелковой дивизии 63-го стрелкового корпуса. Останки Евгения Офицерова нашел поисковый отряд Белоруссии «Днепровский рубеж» летом 2022 года.

На траурной церемонии выступили глава Пугачевского муниципального района Алексей Янин, заместитель председателя Пугачевского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Любовь Мишкина, племянница павшего советского воина Александра Ханина.

Участие в мероприятии приняли члены Пугачевского районного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство».

Почетный караул Пугачевской военной комендатуры отдал воинские почести погибшему в годы Великой Отечественной войны земляку. Завершилась церемония перезахоронения минутой молчания, возложением венков и цветов.