При Правительстве области сформирован Совет многодетных семей

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«Вопросам поддержки многодетных семей уделяется самое серьезное внимание. У министерств и ведомств выстроено конструктивное взаимодействие с общественными организациями, представляющими интересы родительского сообщества. При определении различных мер социальной поддержки всегда учитываются предложения, выдвигаемые многодетными родителями», – рассказали в министерстве труда и социальной защиты области.В состав Совета вошли многодетные родители из Саратова, Энгельса, Балаково, Базарно-Карабулакского, Балашовского, Татищевского, Новобурасского, Марксовского, Пугачевского районов.Правительство области будут представлять руководители министерств труда и социальной защиты, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.«Иметь большую семью – большая радость, но также и большая ответственность. Зачастую многодетные родители сталкиваются с проблемами, которые самостоятельно решить не получается. Нам важно быть услышанными государством. Как на федеральном уровне, так и в области есть существенные меры поддержки многодетных семей, список их пополняется. Постоянный диалог с представителями власти области позволит решать возникающие вопросы. Ведь цель у нас общая – укрепление института семьи, продвижение семейных ценностей», - прокомментировала создание Совета руководитель движения «Жены Героев. Саратовская область» Наталья Речман.Напомним, в число задач и функций Совета являются рассмотрение и обсуждение проблем многодетных семей, подготовка предложений Губернатору области по решению проблем многодетных семей на территории области, рассмотрение основных вопросов соблюдения прав и законных интересов многодетных семей на территории области, а также подготовка предложений по определению способов и форм их решения.