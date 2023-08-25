В регионе завершается масштабный ремонт 50 Домов культуры

просмотров: 79

В Саратовской области идет восстановление сети сельских домов культуры.В этом году 50 ДК из 38 муниципальных районов и города Саратова вновь получили средства на проведение ремонтных работ – 70, 2 млн рублей.В большинстве домов культуры отремонтировали кровлю. Также обновили творческие мастерские, заменили оконные и дверные блоки, утеплили и отреставрировали фасады.На сегодня работы завершили на 48 объектах, еще два ДК заканчивают ремонт.Напомним, региональную программу по ремонту 50 ДК инициировал летом 2021 года председатель Госдумы Вячеслав Володин. Ее реализация находится на личном контроле губернатора области Романа Бусаргина.