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Определён подрядчик на ремонт двух дорожных объектов в Новоузенском районе

Новости
Определён подрядчик на ремонт двух дорожных объектов в Новоузенском районе

За счет дополнительного финансирования нацпроекта Президента РФ Владимира Путина «Безопасные качественные дороги» удастся отремонтировать два объекта: транзитный маршрут в самом Новоузенске и участок трассы «Новоузенск - Основной».

Транзитный маршрут протяженностью 1,4 км, ранее переданный области, проходит по улицам Гоголя, Целинная и Революции. Специалисты областного министерства транспорта выехали на место и встретились с представителями местного общественного совета. Этим маршрутом пользуются жители отдаленных поселков, таких как Основной, Дюрский, Степной, Первомайский и другие, когда едут в районный центр. Кроме того, по этому транзитному маршруту фермеры везут зерно на станцию.

Также будет продолжен ремонт дороги «Новоузенск - Основной». Дорожники должны привести в нормативное состояние 10 км. Ранее было отремонтировано 17 км этой трассы.

В настоящее время определен подрядчик – ООО «Автобан». Контракт пока не заключен. Он рассчитан на два года. При благоприятных погодных условиях к ремонту дорожники смогут приступить уже в этом году.

Всего в этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» планируется привести в нормативное состояние свыше 400 км трасс, включая г. Саратов и г. Энгельс.