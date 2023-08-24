Саратовцы приняли участие в гала-концерте победителей Общероссийского конкурса «Молодые дарования России»

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Вчера в Рахманиновском зале Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского состоялся гала-концерт победителей Общероссийского конкурса «Молодые дарования России» 2023 года, в котором приняли участие обладатели первых премий: Арина Великая и Кирилл Рябов, учащиеся Детской школы искусств №3 Энгельсского муниципального района (преподаватель Жукова Светлана Геннадьевна).«Мало того, что двое участников конкурса из одного города, из одной школы, так ещё и одного педагога. Это уникальный случай», - отметила ведущая концерта. Ребята прочитали произведения «Гимн России» Е.Евтушенко и «Клеветникам России» А.С.Пушкина.Общероссийский конкурс «Молодые дарования России» - это всероссийская юношеская олимпиада в области искусств. Учредителем конкурса является министерство культуры Российской Федерации, организатором – Академическое музыкальное училище при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. В конкурсе приняли участие в трёх турах 7 923 участника.