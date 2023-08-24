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В Саратовских лесах сгорело 62 га по вине граждан

Новости
В Саратовских лесах сгорело 62 га по вине граждан


С начала пожароопасного сезона на землях лесного фонда Саратовской области произошло 15 лесных пожаров на общей площади около 144 га.

Чаще всего огонь приходил в лес с сопредельной территории при неконтролируемом пале сухой травы. Десять таких возгораний произошло на площади 82 га.

Второй причиной возникновения лесных пожаров стало неосторожное обращение с огнем. По вине граждан случилось 5 пожаров, сгорело около 62 га.

Пожары носили низовой характер, горела опавшая листва, лесная подстилка. Ущерб лесному фонду составил 66 тысяч руб. Все возгорания ликвидировали в течение первых суток.

«В тушении пожаров принимало участие 202 человека и 58 единиц техники лесопожарных формирований, а также дополнительно привлекали 92 человека и 35 единиц техники иных организаций. По всем пожарам материалы переданы в органы надзорной деятельности ГУ МЧС России по Саратовской области для дальнейшего расследования», - рассказал министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.

Министр напомнил, что на землях лесного фонда области с 20 апреля введен особый противопожарный режим, а с 11 августа введено ограничение пребывания граждан в лесах сроком на 21 календарный день, до 1 сентября, с возможным его продлением.

В Лысогорском лесхозе, где недавно побывали журналисты, активно проводятся противопожарные мероприятия: усилено патрулирование в лесах, проводится опашка территорий, устанавливаются агитационные противопожарные аншлаги.

«Патрулирование проводится каждый день, особенно в хвойных лесах, также мы проверяем береговую зону реки Медведицы. На страже Лысогорских лесов стоят люди и техника. Мы обеспечены всем необходимым оборудованием: у нас есть две пожарные машины, седельный тягач, малый лесопатрульный комплекс, лесопожарный и колесный тракторы с плугом, чтобы сделать скорейшую опашку при возникновении очага возгорания, поскольку при сильном ветре пожар распространяется мгновенно. Главный бич лесных пожаров – это люди. Они не слушают, идут и зажигает костры. В огне пожаров гибнут животные, растения, уничтожаются целые деревни, гибнет скот. Всего этого можно избежать, не будь костров, случайных искр, брошенных окурков», - уверена и.о. директора ГАУ «Лысогорский лесхоз» Ольга Фимушкина.

Если вы стали очевидцем пожара звоните с мобильного телефона «112» или в РДС по телефону: 8(8452) 490-516.