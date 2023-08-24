В Саратовской области чествовали ветеранов - участников Курской битвы

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Ежегодно 23 августа в России отмечается День воинской славы. 80 лет назад советские войска разгромили немецко-фашистских захватчиков в Курской битве. Битва длилась 50 дней и ночей, с 5 июля по 23 августа 1943 года.Сотни советских воинов проявили мужество, стойкость и героизм в том сражении. Среди них и ветераны Саратовской области.В этом году поздравляли ветеранов из Саратова - Петра Дмитриевича Колчина и Веру Сергеевну Логинову, а также Вячеслава Сергеевича Подметалина из Вольска и Дмитрия Сергеевича Ситникова из Балакова.Все ветераны помимо памятных подарков получили персональные поздравления от губернатора Саратовской области Романа Бусаргина и губернатора Курской области Романа Старовойта.«Поздравляли сегодня Дмитрия Сергеевича Ситникова с праздником, поблагодарили его за мужество и героизм. Очень рады, что Дмитрий Сергеевич хоть и находится в почтенном возрасте, всегда в бодром расположении духа», - прокомментировал директор Балаковского центра соцобслуживания населения Александр Лисин.