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Общество «Знание» организовало масштабную просветительскую программу в регионах

Новости
Общество «Знание» организовало масштабную просветительскую программу в регионах

Выступления лекторов Российского общества «Знание» в Саратовской области прошли на нескольких площадках. Для служащих Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Саратовской и Самарской областям прошла лекция «Геральдика: история и значение символов. История государственного флага России».

О геральдике и символах России лекторы рассказали и в оздоровительных лагерях. Так, в лагере «Юрист» состоялся День со Знанием.

Ребята узнали о Государственном флаге нашей страны, его истории и значении, познакомились с деятельностью Министерства внутренних дел и кинологической службой, приняли участие в мастер-классе по оказанию первой помощи пострадавшему, по идентификации личности по оставленным следам, а также о мире под микроскопом. Внимание было уделено и правовому развитию граждан, для слушателей была организована лекция о труде несовершеннолетних.

«Знание символов России помогает нам быть гражданами, которые ценят историческое наследие и культурное многообразие нашей родины. Это не просто информация, это ключ к пониманию того, что мы являемся частью большой и мощной нации. Государственные символы воплощают наши ценности, и знакомство с ними – это наше повседневное признание гордости и уважения к России. Никогда не недооценивайте силу знания, которое способно вдохновить, объединить и направить нас на путь к успешному будущему, где каждый из нас играет свою важную роль в развитии и процветании нашей Родины», - отметил заместитель начальника отдела по работе с личным составом Главного управления МВД России по Саратовской области, подполковник полиции Александр Логинов

Завершился просветительский день встречей с парашютистами. Слушатели смогли узнать об истории развития прыжков с парашюта, об их разновидностях, о первых парашютистах. Но самое интересное, каждый из них смог примерить на себе парашют и даже раскрыть его.