VI фестиваль «Палитра ремесел» привлек более 15 тысяч посетителей

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В Саратове прошел VI Всероссийский фестиваль «Палитра ремесел». Работу арт-ярмарки и площадок фестиваля за три дня посетили более 15 тыс. человек, онлайн к мероприятию присоединились порядка 2 тыс. пользователей. В мастер-классах приняли участие более 700 человек.Мероприятие организовано Палатой ремесел Саратовской области при поддержке министерства экономического развития и ТПП области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.Традиционно фестиваль расположился на ул. Волжской и пр. им. Столыпина. 450 мастеров и художников из 28 регионов России и Казахстана представили жителям и гостям региона сотни наименований изделий ручной работы.На главной сцене праздника прошли выступления творческих коллективов, модный показ от современных дизайнеров одежды и аксессуаров. У парка «Липки» была организована художественная выставка. Все дни работы фестиваля шли народные гулянья, вечёрки, играла народная музыка. Реконструкторы знакомили саратовцев с бытом средневековых кочевников и воинов. Гости делали памятные снимки в фотозонах фестиваля.Положительными впечатлениями делились участники мероприятия, горожане, туристы.«Я участвовала впервые и очень переживала. Но эти три дня прошли просто потрясающе, я получила массу положительных отзывов о своём творчестве, познакомилась с интересными и талантливыми людьми, поняла, что многое делаю не зря. Впечатлений и целей на год вперёд! Отдельное спасибо организаторам - Палате ремёсел Саратовской области. Это прекрасная возможность для мастеров показать себя и получить живой контент», - рассказала художник Светлана Черакаева.«Без лишней скромности можно констатировать, что проект под названием «Палитра ремесел» удался, он живет, уверенно набирается сил, растет и крепнет. Из небольшой локальной ярмарки он превратился в событие всероссийского и международного масштаба. Событие, которого ждут, к которому готовятся и на которое стремятся попасть не только сами мастера и художники, но и горожане, туристы всех возрастов. Радует, что мы видели на площадках много молодых людей, которые с удовольствием участвовали в играх, вечерках, слушали музыку и занимались на мастер-классах. А на следующий день возвращались, чтобы снова ощутить неповторимую атмосферу «Палитры», - отметил директор Палаты ремесел Саратовской области Сергей Леонов.Записи прямых включений с площадок и фотографии можно посмотреть на сайте фестиваля palitraremesel.ru, а также в официальных аккаунтах в соцсетях.