24 августа 2023 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 24 августа
Определён подрядчик на ремонт двух дорожных объектов в Новоузенском районе
17:08 | 24 августа
Саратовцы приняли участие в гала-концерте победителей Общероссийского конкурса «Молодые дарования России»
16:49 | 24 августа
В Петропавловске-Камчатском завершился форум «Экосистема. Заповедный край»
16:06 | 24 августа
В Саратовских лесах сгорело 62 га по вине граждан
14:05 | 24 августа
В Саратовской области чествовали ветеранов - участников Курской битвы
14:02 | 24 августа
Общество «Знание» организовало масштабную просветительскую программу в регионах
13:01 | 24 августа
VI фестиваль «Палитра ремесел» привлек более 15 тысяч посетителей
12:08 | 24 августа
Луганский академический театр кукол впервые выступит на саратовской сцене
11:03 | 24 августа
Саратовские пенсионеры могут получить необходимый уход дома
10:19 | 24 августа
Бренд «Махеевъ» широко отметил 25-летие своей деятельности
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

VI фестиваль «Палитра ремесел» привлек более 15 тысяч посетителей

Новости
VI фестиваль «Палитра ремесел» привлек более 15 тысяч посетителей


В Саратове прошел VI Всероссийский фестиваль «Палитра ремесел». Работу арт-ярмарки и площадок фестиваля за три дня посетили более 15 тыс. человек, онлайн к мероприятию присоединились порядка 2 тыс. пользователей. В мастер-классах приняли участие более 700 человек.

Мероприятие организовано Палатой ремесел Саратовской области при поддержке министерства экономического развития и ТПП области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Традиционно фестиваль расположился на ул. Волжской и пр. им. Столыпина. 450 мастеров и художников из 28 регионов России и Казахстана представили жителям и гостям региона сотни наименований изделий ручной работы.

На главной сцене праздника прошли выступления творческих коллективов, модный показ от современных дизайнеров одежды и аксессуаров. У парка «Липки» была организована художественная выставка. Все дни работы фестиваля шли народные гулянья, вечёрки, играла народная музыка. Реконструкторы знакомили саратовцев с бытом средневековых кочевников и воинов. Гости делали памятные снимки в фотозонах фестиваля.

Положительными впечатлениями делились участники мероприятия, горожане, туристы.

«Я участвовала впервые и очень переживала. Но эти три дня прошли просто потрясающе, я получила массу положительных отзывов о своём творчестве, познакомилась с интересными и талантливыми людьми, поняла, что многое делаю не зря. Впечатлений и целей на год вперёд! Отдельное спасибо организаторам - Палате ремёсел Саратовской области. Это прекрасная возможность для мастеров показать себя и получить живой контент», - рассказала художник Светлана Черакаева.

«Без лишней скромности можно констатировать, что проект под названием «Палитра ремесел» удался, он живет, уверенно набирается сил, растет и крепнет. Из небольшой локальной ярмарки он превратился в событие всероссийского и международного масштаба. Событие, которого ждут, к которому готовятся и на которое стремятся попасть не только сами мастера и художники, но и горожане, туристы всех возрастов. Радует, что мы видели на площадках много молодых людей, которые с удовольствием участвовали в играх, вечерках, слушали музыку и занимались на мастер-классах. А на следующий день возвращались, чтобы снова ощутить неповторимую атмосферу «Палитры», - отметил директор Палаты ремесел Саратовской области Сергей Леонов.

Записи прямых включений с площадок и фотографии можно посмотреть на сайте фестиваля palitraremesel.ru, а также в официальных аккаунтах в соцсетях.