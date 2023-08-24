Луганский академический театр кукол впервые выступит на саратовской сцене

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На сцене Саратовского театра кукол «Теремок» 14 сентября пройдут «Большие гастроли» Луганского академического театра кукол. Актеры театра из Луганска впервые посетят наш город, так что это уникальная возможность насладиться их яркими постановками.Труппа покажет два спектакля: «Маленькая ведьма. Счастье» – это сказка о веселой, доброй и справедливой ведьмочке, которая нарушает все правила, принятые в обществе ведьм, и выбирает свой собственный путь. И постановка «Бабушкины сказки. Красная шапочка». Эта старая-новая сказка создана не только для малышей, но и для ребенка, который живет в каждом из нас. Стать зрителем спектаклей можно, в том числе, воспользовавшись Пушкинской картой.«Программа «Большие гастроли» реализуется ФГБУК Росконцерт согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану минкультуры России. «Большие гастроли» — это не только уникальная возможность для зрителей посетить постановки ведущих театров страны, это еще и профессиональный рост артистов, обмен опытом и перспективы», - отметила министр культуры Наталия Щелканова.