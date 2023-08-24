Саратовцы принимают участие во Всероссийском форуме по реализации государственной национальной политики

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Представители Саратовской области принимают участие во Всероссийском форуме молодых специалистов, государственных и муниципальных служащих, лидеров молодежных общественных объединений в сфере реализации государственной национальной политики «Профессионалы.РФ», который проходит в Москве с 22 по 26 августа 2023 года. В числе участников Форума консультант министерства внутренней политики и общественных отношений области Иван Могилевцев и координатор-медиатор проектов национального культурного центра «Кавказ» Елена Гузова.На площадках Форума планируется обсудить актуальные вопросы реализации государственной национальной политики, перспективные направления работы в данной сфере, механизмы решения задач государственной национальной политики посредством взаимодействия с институтами гражданского общества, разобрать практики укрепления общероссийской гражданской идентичности, в том числе с учетом присоединения новых территорий, особенности информационной работы в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений.Форум проводится в целях профессионального развития и экспертной поддержки молодых специалистов, осуществляющих свою деятельность в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений, внутренней политики и общественной деятельности, а также журналистов и руководителей молодёжных национально-культурных объединений.