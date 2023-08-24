24 августа 2023 ЧЕТВЕРГ
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Саратовцы принимают участие во Всероссийском форуме по реализации государственной национальной политики

Новости
Саратовцы принимают участие во Всероссийском форуме по реализации государственной национальной политики

Представители Саратовской области принимают участие во Всероссийском форуме молодых специалистов, государственных и муниципальных служащих, лидеров молодежных общественных объединений в сфере реализации государственной национальной политики «Профессионалы.РФ», который проходит в Москве с 22 по 26 августа 2023 года. В числе участников Форума консультант министерства внутренней политики и общественных отношений области Иван Могилевцев и координатор-медиатор проектов национального культурного центра «Кавказ» Елена Гузова.

На площадках Форума планируется обсудить актуальные вопросы реализации государственной национальной политики, перспективные направления работы в данной сфере, механизмы решения задач государственной национальной политики посредством взаимодействия с институтами гражданского общества, разобрать практики укрепления общероссийской гражданской идентичности, в том числе с учетом присоединения новых территорий, особенности информационной работы в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений.

Форум проводится в целях профессионального развития и экспертной поддержки молодых специалистов, осуществляющих свою деятельность в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений, внутренней политики и общественной деятельности, а также журналистов и руководителей молодёжных национально-культурных объединений.