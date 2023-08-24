В Саратове вновь пройдут «Уроки Табакова»

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Структура проекта, по-прежнему, включает три основных направления – теоретическая часть (театр реализует его совместно с театральным институтом консерватории имени Л.В. Собинова) предполагает обсуждение основных проблем современного театрального образования с участием ведущих практикующих педагогов театральных вузов. Практическая часть обеспечивает знакомство педагогов и студентов с современными методиками театрального обучения. В нее входят мастер-классы ведущих преподавателей современного театра, интенсивные стажировки, позволяющие освоить основные элементы различных сценических тренингов. А сценическая часть программы включает спектакли дипломников столичных вузов страны и постановки с участием выдающихся мастеров отечественного театра.«В этом году в рамках проекта будут показаны спектакли Театра на Таганке, Театра имени Пушкина, Театра на Малой Бронной, дипломные постановки выпускного курса студентов Школы-студии МХАТ. Программа фестиваля включает целый ряд мероприятий, выставок и встреч, о которых расскажем зрителям в самое ближайшее время», - рассказала министр культуры Наталия Щелканова.