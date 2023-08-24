В Саратове вновь пройдут «Уроки Табакова»

24 августа 2023 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 24 августа
Определён подрядчик на ремонт двух дорожных объектов в Новоузенском районе
17:08 | 24 августа
Саратовцы приняли участие в гала-концерте победителей Общероссийского конкурса «Молодые дарования России»
16:49 | 24 августа
В Петропавловске-Камчатском завершился форум «Экосистема. Заповедный край»
16:06 | 24 августа
В Саратовских лесах сгорело 62 га по вине граждан
14:05 | 24 августа
В Саратовской области чествовали ветеранов - участников Курской битвы
14:02 | 24 августа
Общество «Знание» организовало масштабную просветительскую программу в регионах
13:01 | 24 августа
VI фестиваль «Палитра ремесел» привлек более 15 тысяч посетителей
12:08 | 24 августа
Луганский академический театр кукол впервые выступит на саратовской сцене
11:03 | 24 августа
Саратовские пенсионеры могут получить необходимый уход дома
10:19 | 24 августа
Бренд «Махеевъ» широко отметил 25-летие своей деятельности
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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В Саратове вновь пройдут «Уроки Табакова»

Новости
С 20 по 27 сентября 2023 года в Саратове в третий раз будет реализован культурно-образовательный проект-фестиваль «Уроки Табакова».
В Саратове вновь пройдут «Уроки Табакова»




Структура проекта, по-прежнему, включает три основных направления – теоретическая часть (театр реализует его совместно с театральным институтом консерватории имени Л.В. Собинова) предполагает обсуждение основных проблем современного театрального образования с участием ведущих практикующих педагогов театральных вузов. Практическая часть обеспечивает знакомство педагогов и студентов с современными методиками театрального обучения. В нее входят мастер-классы ведущих преподавателей современного театра, интенсивные стажировки, позволяющие освоить основные элементы различных сценических тренингов. А сценическая часть программы включает спектакли дипломников столичных вузов страны и постановки с участием выдающихся мастеров отечественного театра.

«В этом году в рамках проекта будут показаны спектакли Театра на Таганке, Театра имени Пушкина, Театра на Малой Бронной, дипломные постановки выпускного курса студентов Школы-студии МХАТ. Программа фестиваля включает целый ряд мероприятий, выставок и встреч, о которых расскажем зрителям в самое ближайшее время», - рассказала министр культуры Наталия Щелканова.