23 августа 2023 СРЕДА
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В Саратове открылась передвижная фотовыставка «Следственный комитет России сегодня»

Новости
В Саратове состоялось торжественное открытие фотовыставки «Следственный комитет России сегодня». Выставка фоторабот проводится во многих городах России с целью формирования объективного общественного мнения о деятельности Следственного комитета России, а также патриотического воспитания молодежи.
В Саратове открылась передвижная фотовыставка «Следственный комитет России сегодня»



В мероприятии приняли участие сотрудники следственного управления во главе с исполняющим обязанности руководителя Дмитрием Костиным, пенсионеры и члены СРОО «Совет ветеранов следствия», представители Женского совета следственного управления, прокурор Саратовской области Сергей Филипенко, начальник ГУ МВД России по Саратовской области Николай Ситников, Главный федеральный инспектор по Саратовской области Виталий Сластной, представители общероссийской общественной организации «Союз Социальной справедливости России», депутат Саратовской областной Думы Вячеслав Калинин, исполняющий обязанности генерального директора Общероссийской общественной организации помощи и содействия инвалидам и лицам, нуждающимся в социальной защите «Союз социальной справедливости России» Алексей Хворостянко, представители органов местного самоуправления и иных правоохранительных структур.

«Надеюсь, что данная выставка поможет каждому жителю нашего города сформировать свое объективное мнение о деятельности Следственного комитета, а также вызвать интерес у подрастающего поколения к профессии следователя», - приветствовал присутствующих Дмитрий Костин.

На стендах фотовыставки размещено более 100 изображений, выполненных следователями, следователями-криминалистами, фотографами СК России, а также фотожурналистами международного информационного агентства «Россия сегодня». Подробное описание и комментарии полностью погружают зрителей в атмосферу, зафиксированную на фото, позволяют прочувствовать каждую ситуацию. Благодаря представленным фотоснимкам все желающие смогут увидеть трудовые будни следователей до 27 августа.