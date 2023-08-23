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Открылась XXXIV смена областной летней школы для одарённых детей «Созвездие»

Новости
В детском оздоровительно-образовательном центре «Дубки» состоялось открытие XXXIV смены Областной летней школы для одарённых обучающихся образовательных учреждений Саратовской области «Созвездие».

Открылась XXXIV смена областной летней школы для одарённых детей «Созвездие»


В этом году 270 победителей и призёров олимпиад, конференций и конкурсов объединились в 11 отрядов по основным научным направлениям. Среди них и отряд юных биологов, который принимает участие в школе впервые. Самыми юными участниками стали ученики начальной школы: в экспериментальном отряде «Звёздочка» дети занимаются робототехникой.

Поздравила участников смены заместитель министра образования Саратовской области Ирина Чинаева: «Мы уже привыкли, что учебный год начинается с высоким интеллектуальным накалом ещё до 1 сентября. Вы заслужили учиться в этой школе, поскольку вы показывали высокие знания весь год. В Саратовской области победителей заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников стало в два раза больше – это заслуга ваших педагогов. Мы на пороге новых открытий: в лагере мы постарались создать уникальные возможности, которые помогут воплотить все ваши идеи. Уверена, что вы продолжите реализовывать проекты ваших отрядов и в школьных коллективах».

Проректор по среднему профессиональному образованию и социальной работе СГУ Ольга Нестерова отметила, что за десять дней школьники смогут почувствовать себя студентами: «Уже в 34-й раз лагерь собирает победителей олимпиад и других талантливых детей, которые проявили себя в освоении отдельных предметов. В летней школе вы сможете вместе с университетскими преподавателями разобраться в аспектах той науки, которую вы для себя выбрали. Важная миссия смены – рассказать вам о Саратовском университете и помочь определиться с выбором вуза».

Сегодня состоится патриотическое мероприятие в честь Дня российского флага. С ребятами побеседует Герой Труда России Людмила Корнилова. В этой смене детей ждут экскурсии в Ботанический сад СГУ и университетский городок. Участники школы смогут попробовать свои силы в игре «Что? Где? Когда?», которую для них проведёт обладательница «Бриллиантовой совы» Т.Н. Медведева. Запланированы встречи с представителями крупных компаний и минцифры Саратовской области. Летняя школа была включена во всероссийский образовательный проект для школьников в сфере информационных технологий «Урок цифры».

28 августа состоится торжественное закрытие смены и подведение итогов научной школы.