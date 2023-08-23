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В Дергачевском районе задержан браконьер

Новости
Вечером 19 августа в селе Сафаровка Дергачевского района был задержан местный житель на автомобиле «УАЗ», он перевозил 5 туш краснокнижных сайгаков.




По информации районного инспектора комитета охотничьего хозяйства и рыболовства области, 5 животных при помощи транспортного средства были задавлены на территории общедоступного охотничьего угодья Дергачевского района. При этом, у 3 туш в области шеи имелись повреждения, нанесенные ножом.

Гражданин был задержан сотрудником комитета совместно с работниками МО МВД Дергачевский, автомобиль доставлен в отдел полиции, туши незаконно добытых животных изъяли.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по данному факту.

Отметим, что за вред, причиненный объектам животного мира, нарушителю грозит уголовная ответственность по ст. 258.1 УК РФ, она предусматривает обязательные и исправительные работы, а также лишение свободы на срок до 4 лет со штрафом до 1 млн рублей. Кроме того, нарушитель должен будет возместить причиненный природным ресурсам ущерб в размере 1,5 млн рублей.

Сайгак занесен в Международную красную книгу как вид, находящийся на грани исчезновения. В 2021 году на Форуме межрегионального сотрудничества Россия и Казахстан подписали соглашение по охране, воспроизводству и использованию трансграничных популяций сайгака. В том же году утвердили Стратегию сохранения сайгака в РФ.