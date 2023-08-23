В Дергачевском районе задержан браконьер

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По информации районного инспектора комитета охотничьего хозяйства и рыболовства области, 5 животных при помощи транспортного средства были задавлены на территории общедоступного охотничьего угодья Дергачевского района. При этом, у 3 туш в области шеи имелись повреждения, нанесенные ножом.Гражданин был задержан сотрудником комитета совместно с работниками МО МВД Дергачевский, автомобиль доставлен в отдел полиции, туши незаконно добытых животных изъяли.В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по данному факту.Отметим, что за вред, причиненный объектам животного мира, нарушителю грозит уголовная ответственность по ст. 258.1 УК РФ, она предусматривает обязательные и исправительные работы, а также лишение свободы на срок до 4 лет со штрафом до 1 млн рублей. Кроме того, нарушитель должен будет возместить причиненный природным ресурсам ущерб в размере 1,5 млн рублей.Сайгак занесен в Международную красную книгу как вид, находящийся на грани исчезновения. В 2021 году на Форуме межрегионального сотрудничества Россия и Казахстан подписали соглашение по охране, воспроизводству и использованию трансграничных популяций сайгака. В том же году утвердили Стратегию сохранения сайгака в РФ.