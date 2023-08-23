Отличившихся в спецоперации саратовских военных наградили медалями «За отвагу» и Жукова
В День Государственного флага России в Парке Победы губернатор Роман Бусаргин вручил боевые награды саратовским военным. Они проявили мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга.
Медаль «За отвагу» получили:
младший сержант Усачев Р.В. – не допустил прорыва опорного пункта военнослужащими ВСУ;
ефрейтор Дмитриев А.А. – отразил атаку диверсионно-разведывательной группы на тыловую колонну;
рядовой Гулуев А.А. – вынес раненого бойца с поля боя.
Медаль Жукова получил:
ефрейтор Новиков А.Д. – уничтожил несколько единиц вражеской техники, выявил диверсионно-разведывательные группы противника, помогал эвакуировать мирное население из зоны боевых действий.
Губернатор поблагодарил военнослужащих за проявленный героизм и защиту Родины.
Медаль «За отвагу» получили:
младший сержант Усачев Р.В. – не допустил прорыва опорного пункта военнослужащими ВСУ;
ефрейтор Дмитриев А.А. – отразил атаку диверсионно-разведывательной группы на тыловую колонну;
рядовой Гулуев А.А. – вынес раненого бойца с поля боя.
Медаль Жукова получил:
ефрейтор Новиков А.Д. – уничтожил несколько единиц вражеской техники, выявил диверсионно-разведывательные группы противника, помогал эвакуировать мирное население из зоны боевых действий.
Губернатор поблагодарил военнослужащих за проявленный героизм и защиту Родины.