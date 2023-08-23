УК в Летном городке Энгельса выдано предостережение по итогам проверки

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Сегодня по поступившей жалобе инспектор осмотрел подвальное помещение многоквартирного дома и придомовую территорию. Подвал дома регулярно подтапливается грунтовыми водами. Несмотря на проведенные ранее управляющей организацией мероприятия по осушению подвального помещения, на момент проведения проверки оно было частично затоплено. Также выявлено, что зеленые насаждения, произрастающие на придомовой территории, нуждаются в опиловке.По факту зафиксированных нарушений управляющей организации выдано предписание о необходимости провести осушение подвального помещения, предостережение о необходимости провести опиловку. Кроме того, решается вопрос о привлечении юридического лица ООО «УК «Лётка» к административной ответственности.