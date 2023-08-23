23 августа 2023 СРЕДА
Новости
18:00 | 23 августа
В Саратове открылась передвижная фотовыставка «Следственный комитет России сегодня»
17:04 | 23 августа
Открылась XXXIV смена областной летней школы для одарённых детей «Созвездие»
17:00 | 23 августа
В Дергачевском районе задержан браконьер
16:02 | 23 августа
Отличившихся в спецоперации саратовских военных наградили медалями «За отвагу» и Жукова
15:03 | 23 августа
УК в Летном городке Энгельса выдано предостережение по итогам проверки
14:00 | 23 августа
В Энгельсе продолжается ремонт тротуаров и дорог
13:01 | 23 августа
Поправки областного бюджета: средства направят на противотуберкулезный диспансер, аварийное жилье и ремонт детских садов
12:00 | 23 августа
В 14 центрах "Мои документы " можно подтвердить личность
11:02 | 23 августа
В Парке Победы отметили День российского флага
10:00 | 23 августа
Минстрой региона направил в прокуратуру информацию о срыве сроков возобновления горячего водоснабжения
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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УК в Летном городке Энгельса выдано предостережение по итогам проверки

Новости
Специалисты областной госжилинспекции был побывали с инспекцией в мкр. Лётный городок в Энгельсе. Ранее на личный прием к главному государственному жилищному инспектору Саратовской области Владимиру Томашенцеву обратилась жительница многоквартирного дома 45 мкр. Энгельс-1.
УК в Летном городке Энгельса выдано предостережение по итогам проверки



Сегодня по поступившей жалобе инспектор осмотрел подвальное помещение многоквартирного дома и придомовую территорию. Подвал дома регулярно подтапливается грунтовыми водами. Несмотря на проведенные ранее управляющей организацией мероприятия по осушению подвального помещения, на момент проведения проверки оно было частично затоплено. Также выявлено, что зеленые насаждения, произрастающие на придомовой территории, нуждаются в опиловке.

По факту зафиксированных нарушений управляющей организации выдано предписание о необходимости провести осушение подвального помещения, предостережение о необходимости провести опиловку. Кроме того, решается вопрос о привлечении юридического лица ООО «УК «Лётка» к административной ответственности.