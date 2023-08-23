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В Энгельсе продолжается ремонт тротуаров и дорог

Новости
По инициативе Губернатора области Романа Бусаргина в текущем году в Энгельсе продолжается адресная программа по ремонту тротуаров. Средства на это выделены из регионального бюджета. Кроме этого, городу выделено дополнительное финансирование на ремонт улично-дорожной сети.

В Энгельсе продолжается ремонт тротуаров и дорог



«В этом году на улице Полтавской на участке от проспекта Строителей до улицы Марины Расковой будет отремонтирован тротуар. Его длина составляет полтора километра. Из всех участков этот самый протяженный», – поделился подробностями заместитель начальника управления эксплуатации дорог и благоустройства Алексей Золотухин.

Участок не ремонтировался уже более 30 лет. В связи с этим, от горожан поступало много обращений. Уже в сентябре жители микрорайона получат новый современный и безопасный для движения тротуар.

Помимо этого, работы по ремонту активно ведутся на ул. Волоха (от ул. Тельмана до ул. Петровской) и пл. Свободы (от ул. Петровской до пл. Ленина).

На улице Новая на участке 350 метров от улицы Студенческая до улицы Пристанская идет ремонт дорожного полотна. Подрядчиком уже произведено киркование грунтового покрытия и отсыпка щебня. Сейчас идёт его трамбовка. В 2021 году на этой улице был отремонтирован тротуар, с окончанием ремонта будет завершено комплексное благоустройство. Отметим, что дорога проходит через частный сектор вдоль расположенного рядом медицинского колледжа.

Ремонт по региональной субсидии уже завершен на 9 из 13 участков дорожной сети Энгельса, в том числе на улицах Мира, Тельмана, Смеловская, Пионерская, Колотилова и Удалом переулке.