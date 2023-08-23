В Энгельсе продолжается ремонт тротуаров и дорог
По инициативе Губернатора области Романа Бусаргина в текущем году в Энгельсе продолжается адресная программа по ремонту тротуаров. Средства на это выделены из регионального бюджета. Кроме этого, городу выделено дополнительное финансирование на ремонт улично-дорожной сети.
«В этом году на улице Полтавской на участке от проспекта Строителей до улицы Марины Расковой будет отремонтирован тротуар. Его длина составляет полтора километра. Из всех участков этот самый протяженный», – поделился подробностями заместитель начальника управления эксплуатации дорог и благоустройства Алексей Золотухин.
Участок не ремонтировался уже более 30 лет. В связи с этим, от горожан поступало много обращений. Уже в сентябре жители микрорайона получат новый современный и безопасный для движения тротуар.
Помимо этого, работы по ремонту активно ведутся на ул. Волоха (от ул. Тельмана до ул. Петровской) и пл. Свободы (от ул. Петровской до пл. Ленина).
На улице Новая на участке 350 метров от улицы Студенческая до улицы Пристанская идет ремонт дорожного полотна. Подрядчиком уже произведено киркование грунтового покрытия и отсыпка щебня. Сейчас идёт его трамбовка. В 2021 году на этой улице был отремонтирован тротуар, с окончанием ремонта будет завершено комплексное благоустройство. Отметим, что дорога проходит через частный сектор вдоль расположенного рядом медицинского колледжа.
Ремонт по региональной субсидии уже завершен на 9 из 13 участков дорожной сети Энгельса, в том числе на улицах Мира, Тельмана, Смеловская, Пионерская, Колотилова и Удалом переулке.
«В этом году на улице Полтавской на участке от проспекта Строителей до улицы Марины Расковой будет отремонтирован тротуар. Его длина составляет полтора километра. Из всех участков этот самый протяженный», – поделился подробностями заместитель начальника управления эксплуатации дорог и благоустройства Алексей Золотухин.
Участок не ремонтировался уже более 30 лет. В связи с этим, от горожан поступало много обращений. Уже в сентябре жители микрорайона получат новый современный и безопасный для движения тротуар.
Помимо этого, работы по ремонту активно ведутся на ул. Волоха (от ул. Тельмана до ул. Петровской) и пл. Свободы (от ул. Петровской до пл. Ленина).
На улице Новая на участке 350 метров от улицы Студенческая до улицы Пристанская идет ремонт дорожного полотна. Подрядчиком уже произведено киркование грунтового покрытия и отсыпка щебня. Сейчас идёт его трамбовка. В 2021 году на этой улице был отремонтирован тротуар, с окончанием ремонта будет завершено комплексное благоустройство. Отметим, что дорога проходит через частный сектор вдоль расположенного рядом медицинского колледжа.
Ремонт по региональной субсидии уже завершен на 9 из 13 участков дорожной сети Энгельса, в том числе на улицах Мира, Тельмана, Смеловская, Пионерская, Колотилова и Удалом переулке.