В Энгельсе продолжается ремонт тротуаров и дорог

просмотров: 104

«В этом году на улице Полтавской на участке от проспекта Строителей до улицы Марины Расковой будет отремонтирован тротуар. Его длина составляет полтора километра. Из всех участков этот самый протяженный», – поделился подробностями заместитель начальника управления эксплуатации дорог и благоустройства Алексей Золотухин.Участок не ремонтировался уже более 30 лет. В связи с этим, от горожан поступало много обращений. Уже в сентябре жители микрорайона получат новый современный и безопасный для движения тротуар.Помимо этого, работы по ремонту активно ведутся на ул. Волоха (от ул. Тельмана до ул. Петровской) и пл. Свободы (от ул. Петровской до пл. Ленина).На улице Новая на участке 350 метров от улицы Студенческая до улицы Пристанская идет ремонт дорожного полотна. Подрядчиком уже произведено киркование грунтового покрытия и отсыпка щебня. Сейчас идёт его трамбовка. В 2021 году на этой улице был отремонтирован тротуар, с окончанием ремонта будет завершено комплексное благоустройство. Отметим, что дорога проходит через частный сектор вдоль расположенного рядом медицинского колледжа.Ремонт по региональной субсидии уже завершен на 9 из 13 участков дорожной сети Энгельса, в том числе на улицах Мира, Тельмана, Смеловская, Пионерская, Колотилова и Удалом переулке.