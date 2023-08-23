Поправки областного бюджета: средства направят на противотуберкулезный диспансер, аварийное жилье и ремонт детских садов

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Доходы областного бюджета на 2023 год увеличиваются в целом на 2,9 млрд рублей, в том числе за счет дополнительных налоговых и неналоговых, а также целевых федеральных поступлений.Благодаря поддержке Президента России Владимира Путина решен вопрос переселения граждан из аварийного жилья в Летном городке в Энгельсе. Из резервного фонда Правительства России поступят средства в размере 557,3 млн рублей. Общий объем, с учетом областной доли, составит 724,5 млн рублей.С опережением будет профинансировано строительство областного противотуберкулезного диспансера. Вместе с региональными средствами на эти цели в текущем году запланировано 1,2 млрд рублей.«Исключительно за счет средств областного бюджета планируется завершить строительство школы в микрорайоне «Ласточкино», - рассказала министр финансов области Ирина Бегинина. - Всего город Саратов на создание новых мест в общеобразовательных организациях получит 575,8 млн рублей».По результатам встречи с Президентом России губернатором Романом Бусаргиным принято решение удвоить финансирование профильной программы по ремонту детских садов. Дополнительно будет направлено 200 млн рублей. Это позволит за год привести в порядок 200 дошкольных заведений, а не 100, как планировалось изначально.По словам Ирины Бегининой, суммарно объем межбюджетных трансфертов местным бюджетам возрастет на 1,8 млрд рублей и составит 64,4 млрд рублей.Резервный фонд Правительства области станет больше на 300 млн рублей, областной дорожный фонд, благодаря неиспользованным остаткам на счете областного бюджета, увеличится на 38,5 млн рублей.За счет специального казначейского кредита из федерального бюджета, предоставленного под 3% годовых сроком на 15 лет, предусматриваются средства в размере 834,6 млн рублей на создание индустриального парка.Согласно изменениям доходы областного бюджета на 2023 год составят 157,6 млрд рублей, расходы – 177,4 млрд рублей.Поправки будут рассмотрены депутатами на заседании комитета областной Думы по бюджету, налогам и собственности, а также, в ближайшую среду, на заседании областной Думы.