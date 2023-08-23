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В 14 центрах "Мои документы " можно подтвердить личность

Новости
Подтвердить личность владельца Карты болельщика можно в 14 центрах «Мои Документы» региона



В 14 центрах «Мои Документы» Саратовской области можно подтвердить личность владельца Карты болельщика. Сервис доступен в центрах Саратова, а также в Энгельсе, Балаково, Балашове, Вольске, Пугачеве, Ртищево, Марксе, Петровске и Аткарске.

Всего в региональных центрах «Мои Документы» сервисом по подтверждению личности для оформления карты болельщика воспользовались более 2600 человек.

Карта болельщика – цифровой сервис для посетителей спортивных соревнований, без которой уже сейчас невозможно посещение матчей Российской футбольной Премьер-лиги. Ее получили уже 850 тыс. человек.

Карта используется при покупке билетов и абонементов, которые автоматически появятся в личном кабинете в специальном разделе. При входе на стадион достаточно будет отсканировать QR-код выбранного билета на Госуслугах, не предъявляя никаких дополнительных документов.

Чтобы оформить карту в первую очередь необходимо подать заявление на едином портале Госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/fancard). В нем нужно указать:
- данные паспорта;
- номер телефона;
- адрес электронной почты;

Также необходимо приложить портретное фото.

Для детей до 14 лет карту могут оформить родители или законные представители в своем личном кабинете, граждане старше 14 лет оформляют карту самостоятельно.

Далее потребуется лично обратиться в один из центров, где доступен соответствующий сервис (список по ссылке: https://kurl.ru/jRwnC) и подтвердить свою личность.

Предоставление сервиса Минцифры России осуществляется в центрах «Мои Документы» по экстерриториальному принципу вне зависимости от регистрации заявителя по месту жительства или пребывания в Российской Федерации.

При обращении в центр сотрудники устанавливают личность гражданина, сличают фотографию, загруженную на Госуслугах с фотографией с паспорта, проверяют анкетные данные заявителя. С собой нужно взять паспорт или свидетельство о рождении, если карта болельщика оформляется на ребенка младше 14 лет. После этого на едином портале Госуслуг появится QR-код с информацией о карте.