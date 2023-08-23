В 14 центрах "Мои документы " можно подтвердить личность

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В 14 центрах «Мои Документы» Саратовской области можно подтвердить личность владельца Карты болельщика. Сервис доступен в центрах Саратова, а также в Энгельсе, Балаково, Балашове, Вольске, Пугачеве, Ртищево, Марксе, Петровске и Аткарске.Всего в региональных центрах «Мои Документы» сервисом по подтверждению личности для оформления карты болельщика воспользовались более 2600 человек.Карта болельщика – цифровой сервис для посетителей спортивных соревнований, без которой уже сейчас невозможно посещение матчей Российской футбольной Премьер-лиги. Ее получили уже 850 тыс. человек.Карта используется при покупке билетов и абонементов, которые автоматически появятся в личном кабинете в специальном разделе. При входе на стадион достаточно будет отсканировать QR-код выбранного билета на Госуслугах, не предъявляя никаких дополнительных документов.Чтобы оформить карту в первую очередь необходимо подать заявление на едином портале Госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/fancard). В нем нужно указать:- данные паспорта;- номер телефона;- адрес электронной почты;Также необходимо приложить портретное фото.Для детей до 14 лет карту могут оформить родители или законные представители в своем личном кабинете, граждане старше 14 лет оформляют карту самостоятельно.Далее потребуется лично обратиться в один из центров, где доступен соответствующий сервис (список по ссылке: https://kurl.ru/jRwnC) и подтвердить свою личность.Предоставление сервиса Минцифры России осуществляется в центрах «Мои Документы» по экстерриториальному принципу вне зависимости от регистрации заявителя по месту жительства или пребывания в Российской Федерации.При обращении в центр сотрудники устанавливают личность гражданина, сличают фотографию, загруженную на Госуслугах с фотографией с паспорта, проверяют анкетные данные заявителя. С собой нужно взять паспорт или свидетельство о рождении, если карта болельщика оформляется на ребенка младше 14 лет. После этого на едином портале Госуслуг появится QR-код с информацией о карте.