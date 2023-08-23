В Парке Победы отметили День российского флага

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Губернатор Роман Бусаргин поздравил присутствующих с праздником: «Российский флаг - символ нашего единства, преданности Родине, готовности ее защищать.В трудные времена родной флаг всегда объединял смелых и честных людей. Сегодня они – здесь, рядом с нами. Это наши бойцы, которые сражаются за независимость России, защищают мирных жителей. Спасибо вам, ребята, за мужество и настоящую любовь к Родине!»Затем свои первые паспорта из рук главы региона получили юные саратовцы.Губернатор вместе с общественниками, молодежью, жителями и гостями города возложили цветы к Вечному огню.