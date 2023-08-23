23 августа 2023 СРЕДА
Новости
18:00 | 23 августа
В Саратове открылась передвижная фотовыставка «Следственный комитет России сегодня»
17:04 | 23 августа
Открылась XXXIV смена областной летней школы для одарённых детей «Созвездие»
17:00 | 23 августа
В Дергачевском районе задержан браконьер
16:02 | 23 августа
Отличившихся в спецоперации саратовских военных наградили медалями «За отвагу» и Жукова
15:03 | 23 августа
УК в Летном городке Энгельса выдано предостережение по итогам проверки
14:00 | 23 августа
В Энгельсе продолжается ремонт тротуаров и дорог
13:01 | 23 августа
Поправки областного бюджета: средства направят на противотуберкулезный диспансер, аварийное жилье и ремонт детских садов
12:00 | 23 августа
В 14 центрах "Мои документы " можно подтвердить личность
11:02 | 23 августа
В Парке Победы отметили День российского флага
10:00 | 23 августа
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В Парке Победы отметили День российского флага

Новости
В Парке Победы на Соколовой горе Саратова прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню Государственного флага. Под гимн в исполнении хора состоялась церемония поднятия триколора.

В Парке Победы отметили День российского флага

Губернатор Роман Бусаргин поздравил присутствующих с праздником: «Российский флаг - символ нашего единства, преданности Родине, готовности ее защищать.

В трудные времена родной флаг всегда объединял смелых и честных людей. Сегодня они – здесь, рядом с нами. Это наши бойцы, которые сражаются за независимость России, защищают мирных жителей. Спасибо вам, ребята, за мужество и настоящую любовь к Родине!»

Затем свои первые паспорта из рук главы региона получили юные саратовцы.

Губернатор вместе с общественниками, молодежью, жителями и гостями города возложили цветы к Вечному огню.