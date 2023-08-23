Минстрой региона направил в прокуратуру информацию о срыве сроков возобновления горячего водоснабжения

просмотров: 137

«Количество отключенных домов постоянно меняется в связи с началом или завершением работ отдельными ресурсоснабжающими организациями. Графики испытаний в межотопительный период 2023 г. тепловых сетей утверждены руководством энергокомпаний и согласованы с муниципалитетами.На сегодняшний день в Саратове в результате проведения плановых гидравлических испытаний, ремонтных работ на сетях теплоснабжения и в котельных, а также в связи с мероприятиями, связанными с работами в рамках концессионного соглашения и соглашения о партнерстве между Администрацией муниципального образования «Город Саратов» и ПАО «Т Плюс» на 18 августа горячее водоснабжение отключено в 371 доме», - доложил Соколов.Напомним, что в соответствии с поручением губернатора области, информация об отключении размещается на сайтах ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, в средствах массовой информации, в социальных сетях, а также в местах общего пользования жилых домов.Соблюдение сроков проведения профилактических и ремонтных работ, отключения горячей воды находится на постоянном контроле муниципалитетов области и министерства строительства и ЖКХ.Так, на 18 августа текущего года, после проведения гидравлических испытаний и аварийно-ремонтных работ ПАО «Т Плюс», выявлено нарушение сроков подачи горячего водоснабжения в 4 многоквартирных домах Саратова:1-й Телевизионный проезд, д.3;ул. Чернышевского, д.92б;ул. Большая Казачья, д.69/73;Проспект Столыпина, д.6/8.После выявления нарушений сроков восстановления подачи горячего водоснабжения, минстроем области в адрес прокуратуры направляется информация о превышении нормативных сроков отключения ГВС, для принятия соответствующих мер.Также в своем докладе министр строительства и ЖКХ региона рассказал о текущей ситуации в области: «В Балаково горячее водоснабжение отключено в 12 домах. В Энгельсе, произведено отключение горячего водоснабжения с 07 по 21 августа текущего года в 65 домах и на 12 объектах соцсферы. В Балашове горячее водоснабжение отключено в 111 домах, в Вольске горячее водоснабжение отсутствует с 8 августа по 21 августа 2023 года в 15 домах в рамках проведения ремонтных работ».