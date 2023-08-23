Саратовцы рассказали о желании пойти на военную службу
Воспитанники ДЮСАШ «Реабилитация и Физкультура» стали обладателями 4 золотых и 1 серебряной медали на всероссийских соревнованиях по настольному теннису спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата «Кубок Петра I».
Победителями в личных соревнованиях стали Маляк Алиева, Артем Яковлев и Александр Эсаулов.
По итогам парных встреч Артем Яковлев и Александр Эсаулов стали победителями Кубка.
Женская сборная в составе Маляк Алиевой и Нарины Оганисян завоевала второе место.
Великолепная игра спортсменов позволила команде Саратовской области подняться на пьедестал победы среди команд-участниц.
Спортсменов подготовил заслуженный тренер России Николай Кирпичников.
Победителями в личных соревнованиях стали Маляк Алиева, Артем Яковлев и Александр Эсаулов.
По итогам парных встреч Артем Яковлев и Александр Эсаулов стали победителями Кубка.
Женская сборная в составе Маляк Алиевой и Нарины Оганисян завоевала второе место.
Великолепная игра спортсменов позволила команде Саратовской области подняться на пьедестал победы среди команд-участниц.
Спортсменов подготовил заслуженный тренер России Николай Кирпичников.