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В Саратовской области завершилась приемная кампания федерального проекта «Профессионалитет»

Новости
20 августа 2023 года завершилась приемная компания федерального проекта «Профессионалитет». Саратовская область является участником проекта в кластерах: «Машиностроение», «Сельское хозяйство», «Педагогика» и «Средства массовой информации и коммуникации».

В Саратовской области завершилась приемная кампания федерального проекта «Профессионалитет»



В период работы приемных комиссий с абитуриентами работали педагоги, наставники, представители ведущих предприятий области, а также студенты – амбассадоры проекта. Так, с 19 июня по 15 августа было подано почти 3 тысячи заявлений, в том числе и от абитуриентов других областей.

«В рамках проекта «Профессионалитет» в Саратовской области активно внедряются новые подходы подготовки высококлассных специалистов для экономики региона. Такое количество заявлений говорит об интересе молодежи к рабочим профессиям. Уверена, что две тысячи поступивших студентов найдут свое призвание благодаря проекту», - отметила заместитель министра образования области Людмила Григорьева.

«Профессионалитет» дает целый ряд преимуществ: предприятия получают квалифицированных специалистов, которые с первых дней после окончания обучения уже готовы к практике, а студенты – знания, навыки и гарантированное трудоустройство.