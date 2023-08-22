В Саратовской области завершилась приемная кампания федерального проекта «Профессионалитет»

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В период работы приемных комиссий с абитуриентами работали педагоги, наставники, представители ведущих предприятий области, а также студенты – амбассадоры проекта. Так, с 19 июня по 15 августа было подано почти 3 тысячи заявлений, в том числе и от абитуриентов других областей.«В рамках проекта «Профессионалитет» в Саратовской области активно внедряются новые подходы подготовки высококлассных специалистов для экономики региона. Такое количество заявлений говорит об интересе молодежи к рабочим профессиям. Уверена, что две тысячи поступивших студентов найдут свое призвание благодаря проекту», - отметила заместитель министра образования области Людмила Григорьева.«Профессионалитет» дает целый ряд преимуществ: предприятия получают квалифицированных специалистов, которые с первых дней после окончания обучения уже готовы к практике, а студенты – знания, навыки и гарантированное трудоустройство.