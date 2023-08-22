В минсельхозе области обсудили ситуацию на рынке дизельного топлива: для оперативного контроля будет создан телеграмм-канал

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В мероприятии, которое провел зампред Правительства области – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский, приняли участие зампред Правительства области – министр промышленности и энергетики Михаил Торгашин, министр экономического развития области Андрей Разборов, председатель комитета по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию регионального парламента Иван Бабошкин, руководители Приволжской железной дороги, Саратовского УФАС и организаций-поставщиков нефтепродуктов, руководители общественных организаций и сельхозпредприятий.Как было отмечено в ходе обсуждения, в последние недели, на которые приходится пик сезонных полевых работ (помимо уборочной и кормозаготовительной кампаний аграрии региона приступили к выборочному севу озимых культур), наметилась негативная тенденция повышения цен на дизельное топливо и его доступности для сельхозтоваропроизводителей, и сейчас основная задача - стабилизировать ситуацию.Для ее исполнения Роман Ковальский поручил начальникам районных сельхозуправлений/отделов в кратчайшие сроки сформировать и направить в адрес министерства заявки на топливо в разрезе хозяйств с приложением гарантийных писем. Поставщикам и представителям ОАО «РЖД» рекомендовано совместно с минпромом составить дорожную карту, в которой будут отражены логистика, сроки и объемы поставок летнего дизтоплива.Кроме этого, глава аграрного ведомства выступил с предложением создания телеграмм-канала для оперативного решения вопросов обеспечения сельхозтоваропроизводителей необходимыми объемами топлива.Также круг поднятых вопросов Роман Ковальский обозначил заместителю Министра сельского хозяйства РФ Андрею Разину на совещании по дизельному топливу, прошедшему в режиме видеоконференцсвязи.