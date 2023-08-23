Инвесторы могут создать ферму в Новоузенском районе

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«Сейчас в собственности у фермера земельный участок в 4 тыс. га. Имеются пастбища и кормовая база для разведения и увеличения поголовья. Три коровника обеспечены необходимой инфраструктурой (газоснабжение, электричество, водоснабжение, дороги), но требуют модернизации», - рассказал директор Корпорации развития Александр Храпугин.Основные направления затрат – покупка фермы, ремонт помещений и приобретение поголовья.