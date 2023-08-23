Новосибирский завод бытовой химии запускает производство в Саратовской области

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По данным компании, объем инвестиций в проект составит 80 миллионов рублей. Запуск будет разбит на 2 этапа.В рамках первого этапа в 2023 году планируется вложить 40 млн рублей. Это позволит выпускать свыше 1200 тонн сухих и 400 тонн жидких моющих средств в месяц. После запуска второго этапа, запланированного на 2024 год, производственная мощность по выпуску жидких моющих средств вырастет на 600 тонн. Продукцию предполагается реализовывать преимущественно в европейской части России.При выходе на полную производственную мощность на площадке будет задействовано до 70 человек. Налоговые отчисления в бюджет региона составят порядка 10 млн рублей в год.Новосибирский завод бытовой химии (НЗБХ) разрабатывает и выпускает продукцию для стирки, уборки и ухода за домом, как под собственными марками, так и в рамках контрактного производства для торговых сетей. В основе используется российское оборудование и российское сырье. Общегодовой оборот составляет более 2 млрд рублей.Сейчас предприятие управляет четырьмя площадками в трех регионах – Новосибирской области (2 площадки), Самарской и Владимирской областях. Новая площадка в Саратовской области станет для компании пятой.