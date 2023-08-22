Саратовцам предлагают принять участие в создании концепции пространства научной библиотеки
Областная универсальная научная библиотека возвращается в свое историческое здание на Горького. Наступает завершающий этап модернизации крупнейшего информационно-просветительского и культурного центра региона. И он предполагает современную трансформацию библиотечного пространства.
Для исторического здания было решено разработать индивидуальную концепцию в фантазийном стиле стимпанк «51 параллель».
В основе названия концепции, подготовленной архитектором В.И.Переваловым, лежит идея о местоположении на 51-й параллели северной широты основных городов Саратовской области – Саратова и Энгельса.
Саратовская областная универсальная научная библиотека, как некая своеобразная точка отсчета того значимого, что находится на 51-й параллели.
Центральная стена холла станет рекламно-презентационной зоной, где будут расположены графические изображения континентов и портреты наших знаменитых земляков.
Светящиеся арт-объекты: дирижабль, воздушный шар и спутник земли Луна, расположенные под потолком, станут ярким акцентом привычного пространства.
В планах и создание новых зон:
Балкон в зрительном зале становится самостоятельной площадкой, «арт-балконом» для проведения интерактивных мероприятий, театральных постановок, мастер-классов
Пространство неформального литературного и творческого общения — «Литературный чердак»
«Такие масштабные дизайнерские планы мы не могли оставить без внимания и участия жителей города. Поэтому мы предлагаем поделиться мнением и, возможно, предложить свою идею дизайна нового пространства библиотеки, написав на почту mincult@saratov.gov.ru», - рассказала министр культуры Наталия Щелканова.
Для исторического здания было решено разработать индивидуальную концепцию в фантазийном стиле стимпанк «51 параллель».
В основе названия концепции, подготовленной архитектором В.И.Переваловым, лежит идея о местоположении на 51-й параллели северной широты основных городов Саратовской области – Саратова и Энгельса.
Саратовская областная универсальная научная библиотека, как некая своеобразная точка отсчета того значимого, что находится на 51-й параллели.
Центральная стена холла станет рекламно-презентационной зоной, где будут расположены графические изображения континентов и портреты наших знаменитых земляков.
Светящиеся арт-объекты: дирижабль, воздушный шар и спутник земли Луна, расположенные под потолком, станут ярким акцентом привычного пространства.
В планах и создание новых зон:
Балкон в зрительном зале становится самостоятельной площадкой, «арт-балконом» для проведения интерактивных мероприятий, театральных постановок, мастер-классов
Пространство неформального литературного и творческого общения — «Литературный чердак»
«Такие масштабные дизайнерские планы мы не могли оставить без внимания и участия жителей города. Поэтому мы предлагаем поделиться мнением и, возможно, предложить свою идею дизайна нового пространства библиотеки, написав на почту mincult@saratov.gov.ru», - рассказала министр культуры Наталия Щелканова.