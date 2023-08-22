22 августа 2023 ВТОРНИК
Новости
16:01 | 22 августа
Саратовцам предлагают принять участие в создании концепции пространства научной библиотеки
15:00 | 22 августа
Медаль «За боевые отличия» получил сотрудник Ртищевского центра соцобслуживания
14:30 | 22 августа
В Саратовской области завершилась приемная кампания федерального проекта «Профессионалитет»
14:00 | 22 августа
Представители Саратовской области отправятся на Всероссийский фестиваль ГТО среди семейных команд
13:23 | 22 августа
В минсельхозе области обсудили ситуацию на рынке дизельного топлива: для оперативного контроля будет создан телеграмм-канал
13:03 | 22 августа
На 46% повысилась выработка продукции на саратовском заводе кирпича
12:00 | 22 августа
Жители региона могут воспользоваться номером телефона Единого контакт-центра взаимодействия с гражданами
11:02 | 22 августа
Благодаря ЭКО в регионе ежегодно появляется около 350-400 детей
10:00 | 22 августа
В Саратовской области юные натуралисты поделились научными знаниями на «ЭкоСлете Лысогорье - 2023»
09:00 | 22 августа
Сегодня в Саратове пройдут мероприятия, посвященные Дню флага России
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Саратовцам предлагают принять участие в создании концепции пространства научной библиотеки

Новости
Областная универсальная научная библиотека возвращается в свое историческое здание на Горького. Наступает завершающий этап модернизации крупнейшего информационно-просветительского и культурного центра региона. И он предполагает современную трансформацию библиотечного пространства.

Саратовцам предлагают принять участие в создании концепции пространства научной библиотеки


Для исторического здания было решено разработать индивидуальную концепцию в фантазийном стиле стимпанк «51 параллель».

В основе названия концепции, подготовленной архитектором В.И.Переваловым, лежит идея о местоположении на 51-й параллели северной широты основных городов Саратовской области – Саратова и Энгельса.

Саратовская областная универсальная научная библиотека, как некая своеобразная точка отсчета того значимого, что находится на 51-й параллели.

Центральная стена холла станет рекламно-презентационной зоной, где будут расположены графические изображения континентов и портреты наших знаменитых земляков.

Светящиеся арт-объекты: дирижабль, воздушный шар и спутник земли Луна, расположенные под потолком, станут ярким акцентом привычного пространства.

В планах и создание новых зон:

Балкон в зрительном зале становится самостоятельной площадкой, «арт-балконом» для проведения интерактивных мероприятий, театральных постановок, мастер-классов

Пространство неформального литературного и творческого общения — «Литературный чердак»

«Такие масштабные дизайнерские планы мы не могли оставить без внимания и участия жителей города. Поэтому мы предлагаем поделиться мнением и, возможно, предложить свою идею дизайна нового пространства библиотеки, написав на почту mincult@saratov.gov.ru», - рассказала министр культуры Наталия Щелканова.