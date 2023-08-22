Саратовцам предлагают принять участие в создании концепции пространства научной библиотеки

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Для исторического здания было решено разработать индивидуальную концепцию в фантазийном стиле стимпанк «51 параллель».В основе названия концепции, подготовленной архитектором В.И.Переваловым, лежит идея о местоположении на 51-й параллели северной широты основных городов Саратовской области – Саратова и Энгельса.Саратовская областная универсальная научная библиотека, как некая своеобразная точка отсчета того значимого, что находится на 51-й параллели.Центральная стена холла станет рекламно-презентационной зоной, где будут расположены графические изображения континентов и портреты наших знаменитых земляков.Светящиеся арт-объекты: дирижабль, воздушный шар и спутник земли Луна, расположенные под потолком, станут ярким акцентом привычного пространства.В планах и создание новых зон:Балкон в зрительном зале становится самостоятельной площадкой, «арт-балконом» для проведения интерактивных мероприятий, театральных постановок, мастер-классовПространство неформального литературного и творческого общения — «Литературный чердак»«Такие масштабные дизайнерские планы мы не могли оставить без внимания и участия жителей города. Поэтому мы предлагаем поделиться мнением и, возможно, предложить свою идею дизайна нового пространства библиотеки, написав на почту mincult@saratov.gov.ru», - рассказала министр культуры Наталия Щелканова.