Медаль «За боевые отличия» получил сотрудник Ртищевского центра соцобслуживания
Участник специальной военной операции, сотрудник комплексного центра социального обслуживания населения Ртищевского района Алексей Чихачев награжден медалью «За боевые отличия».
Алексей Чихачев ушел служить в зону специальной военной операции добровольцем в октябре 2022 года. Человек мирной профессии, он не смог остаться равнодушным к происходящим событиям.
«На специальную военную операцию собирали Алексея всем коллективом. Провожали торжественно на площади Памяти и Славы районного центра. Поддерживаем постоянную связь с мамой Алексея, помогаем ей по всем вопросам. Она очень гордится своим сыном и ждет его в отпуск», - комментирует директор центра Ольга Гордина.
Алексей Чихачев ушел служить в зону специальной военной операции добровольцем в октябре 2022 года. Человек мирной профессии, он не смог остаться равнодушным к происходящим событиям.
«На специальную военную операцию собирали Алексея всем коллективом. Провожали торжественно на площади Памяти и Славы районного центра. Поддерживаем постоянную связь с мамой Алексея, помогаем ей по всем вопросам. Она очень гордится своим сыном и ждет его в отпуск», - комментирует директор центра Ольга Гордина.