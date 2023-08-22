Медаль «За боевые отличия» получил сотрудник Ртищевского центра соцобслуживания

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Алексей Чихачев ушел служить в зону специальной военной операции добровольцем в октябре 2022 года. Человек мирной профессии, он не смог остаться равнодушным к происходящим событиям.«На специальную военную операцию собирали Алексея всем коллективом. Провожали торжественно на площади Памяти и Славы районного центра. Поддерживаем постоянную связь с мамой Алексея, помогаем ей по всем вопросам. Она очень гордится своим сыном и ждет его в отпуск», - комментирует директор центра Ольга Гордина.