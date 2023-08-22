Представители Саратовской области отправятся на Всероссийский фестиваль ГТО среди семейных команд

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Наш регион представляет семья Чебаковых из города Пугачев, занявшая I место в региональном этапе фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). В состав нашей команды входят четыре человека: мама, папа, дочка и бабушка.Чебаковы - многократные победители региональных этапов фестиваля ВФСК «ГТО». В 2021 году на Всероссийском фестивале ВФСК «ГТО» среди семейных команд они заняли 4 место из 34 регионов России. На этот раз у них планы не менее амбициозные – стать победителями.В программу фестиваля входят следующие дисциплины: подтягивание из виса на высокой перекладине, подтягивание из виса лежа на низкой перекладине, рывок гири, поднимание туловища из положения лежа на спине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, сгибание и разгибание рук в упоре о гимнастическую скамью, бег на 60 м, бег на 2000 м, 3000 м, смешанное передвижение на 2000м, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, эстафета ГТО, метание мяча весом 150, стрельба из электронного оружия.