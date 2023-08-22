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На 46% повысилась выработка продукции на саратовском заводе кирпича

Новости
На заводе керамического кирпича в рамках мероприятий нацпроекта «Производительность труда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, идет стадия тиражирования опыта повышения эффективности производственных процессов.
На 46% повысилась выработка продукции на саратовском заводе кирпича




Напомним, что в результате работы экспертов Регионального центра компетенций (РЦК) в рамках нацпроекта и применению инструментов бережливого производства на участке изготовления камня повышенной эффективности удалось добиться высоких результатов - время изготовления сократилось в 2,3 раза, выработка повысилась на 46%, эффективность оборудования возросла на 7,5%, количество запасов снизилось на 43%.

В настоящее время идет работа по повышению эффективности оборудования для снижения простоев и повышению качества продукции.

В рамках супервизии прошла встреча руководителя проекта РЦК Александра Рюрикова с директором Сергеем Ахрименко, руководителем проектного офиса Александром Грачёвым и инструктором по бережливому производству Сергеем Мазаевым.

Участники встречи обсудили завершённые проекты, работу над текущими проектами, в том числе над оптимизацией работы с заявкой на закупку.

«Также в рамках нацпроекта внедряется такой инструмент как стандартизированная работа на всех рабочих местах и соблюдения алгоритма ведения проектов, согласно методическим рекомендациям Федерального центра компетенций. Это позволит не просто минимизировать потери, но и выстроить эффективную производственную систему на предприятии», - подчеркнул Александр Рюриков.