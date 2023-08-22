Сегодня в Саратове пройдут мероприятия, посвященные Дню флага России

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В 10.00 в Парке Победы состоится торжественное поднятие флага и возложение цветов (г. Саратов, Соколовая гора, Парк Победы).В 10.00 в областном центре экологии, краеведения и туризма пройдет патриотическое мероприятие для дошкольников «День флага России».В областной библиотеке для детей и юношества им. А.С. Пушкина в 13.00 пройдет интеллектуальная игра для школьников «Наш символ и святыня». Ребята примут участие в конкурсах, играх «Самые знаменитые русские», «Собери триколор», «Передача флага по шеренге», «Собиралка», «Русские сказки», ответят на вопросы викторины.Концертная программа «Под Флагом России» с участием творческих коллективов ДК «Россия» начнется в 18.00 на открытой площадке перед Дворцом культуры.На площади Петра I в 19:00 пройдет концерт Академического симфонического оркестра филармонии им. А.Г.Шнитке. В программе – произведения русских и советских композиторов. Дирижер – Ариф Дадашев.