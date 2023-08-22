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16:01 | 22 августа
Саратовцам предлагают принять участие в создании концепции пространства научной библиотеки
15:00 | 22 августа
Медаль «За боевые отличия» получил сотрудник Ртищевского центра соцобслуживания
14:30 | 22 августа
В Саратовской области завершилась приемная кампания федерального проекта «Профессионалитет»
14:00 | 22 августа
Представители Саратовской области отправятся на Всероссийский фестиваль ГТО среди семейных команд
13:23 | 22 августа
В минсельхозе области обсудили ситуацию на рынке дизельного топлива: для оперативного контроля будет создан телеграмм-канал
13:03 | 22 августа
На 46% повысилась выработка продукции на саратовском заводе кирпича
12:00 | 22 августа
Жители региона могут воспользоваться номером телефона Единого контакт-центра взаимодействия с гражданами
11:02 | 22 августа
Благодаря ЭКО в регионе ежегодно появляется около 350-400 детей
10:00 | 22 августа
В Саратовской области юные натуралисты поделились научными знаниями на «ЭкоСлете Лысогорье - 2023»
09:00 | 22 августа
Сегодня в Саратове пройдут мероприятия, посвященные Дню флага России
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Сегодня в Саратове пройдут мероприятия, посвященные Дню флага России

Новости
22 августа – День Государственного флага Российской Федерации. В этот день в Саратове и районах области пройдут мероприятия, посвященные празднику.





В 10.00 в Парке Победы состоится торжественное поднятие флага и возложение цветов (г. Саратов, Соколовая гора, Парк Победы).

В 10.00 в областном центре экологии, краеведения и туризма пройдет патриотическое мероприятие для дошкольников «День флага России».

В областной библиотеке для детей и юношества им. А.С. Пушкина в 13.00 пройдет интеллектуальная игра для школьников «Наш символ и святыня». Ребята примут участие в конкурсах, играх «Самые знаменитые русские», «Собери триколор», «Передача флага по шеренге», «Собиралка», «Русские сказки», ответят на вопросы викторины.

Концертная программа «Под Флагом России» с участием творческих коллективов ДК «Россия» начнется в 18.00 на открытой площадке перед Дворцом культуры.

На площади Петра I в 19:00 пройдет концерт Академического симфонического оркестра филармонии им. А.Г.Шнитке. В программе – произведения русских и советских композиторов. Дирижер – Ариф Дадашев.