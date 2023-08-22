Благодаря ЭКО в регионе ежегодно появляется около 350-400 детей

просмотров: 109

В 2022 году при содействии Губернатора Саратовской области Романа Бусаргина в отделение вспомогательных репродуктивных технологий было закуплено самое современное оборудование.Эмбриологи отделения прошли обучение в г. Санкт-Петербурге, а новое выскотехнологическое инновационное оборудование, позволило репродуктологам центра внедрить в работу наиболее современную методику преимплантационного генетического тестирования и переносить женщине генетически здорового эмбриона, что повышает эффективность процедур ЭКО.Проведение процедуры ЭКО в Клиническом перинатальном центре возможно бесплатно при наличии полиса ОМС.Все пациентки с беременностью в результате ЭКО в дальнейшем получают консультации в Клиническом перинатальном центре Саратовской области, сюда же они направляются на родоразрешение.За 7 месяцев 2023 года уже выполнено 405 процедур, а за 5 лет работы отделения вспомогательных репродуктивных технологий Клинического перинатального центра Саратовской области на свет уже появилось 894 ребенка. Эффективность процедур ЭКО соответствует общероссийским показателям. 23% программ, проведенных в центре, заканчиваются родами, при среднем уровне по РФ – 21,5%.«Главная задача - сделать ЭКО доступным, чтобы женщины, которые приняли такое решение, не ждали наступления своей очереди, а могли после подготовки и направления врачей сразу прийти на процедуру, что соответствует целям и задачам национального проекта Президента РФ Владимира Путина «Демография». В Перинатальном центре есть уникальные возможности оказания медицинской помощи семейным парам, которые мечтают стать родителями», - отметил министр здравоохранения Олег Костин.