В Саратовской области юные натуралисты поделились научными знаниями на «ЭкоСлете Лысогорье - 2023»

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Идейный вдохновитель мероприятия Севар Муратходжаева рассказала, что на слет собрались ребята из Лысогорского района - участники школьных лесничеств, юные экологи, натуралисты, ученые, все, кому небезразлична экология родного края.Полевой лагерь с палатками разбили на территории местного центра дополнительного образования. Участники слета проверяли свои знания по биологии, ботанике, зоологии и другим дисциплинам. Ребята не только прослушали лекции, но и подготовили доклады, с которыми выступили перед собравшимися.Участница школьного лесничества Яна Дедяева рассказала, что занимается пополнением археологической коллекции черепов млекопитающих: «На областном слете за коллекцию я получила первое место. Важно изучать животных родного края».Один из дней сбора посвятили лесному делу. Дети показывали свои знания в GPS ориентировании на местности, таксации леса, определяли возраст дерева.Министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин поддерживает инициативу по подготовке учащихся из школьных лесничеств.«Считаю, что занятия для ребят являются профориентацией. Уверен, что несколько лет спустя они пополнят ряды профессионалов лесной отрасли. Я в детстве тоже посещал такие занятия», - рассказал министр.Для закрепления полученных навыков ребята посетили экологическую тропу «Лысогорье», которая уже стала в поселке достопримечательностью.Интерес у ребят вызвал запуск квадрокоптера. Директор Лысогорского лесхоза Ольга Фимушкина рассказала о важности раннего обнаружения возгораний для быстрого их тушения, а квадрокоптер как раз в этом большой помощник: «С высоты, на которую может подниматься квадрокоптер, оператор осматривает большие участки земли. К месту обнаружения очага возгорания оперативно направляем лесопожарную технику и мобильную группу».«В следующем году в экослете примут участие ребята не только из Лысогорского района, но и со всей Саратовской области. Количество участников у нас тоже увеличится», - уверена Севар Муратходжаева.