В Саратовской области юные натуралисты поделились научными знаниями на «ЭкоСлете Лысогорье - 2023»
С 14 по 19 августа в районном поселке Лысые Горы Саратовской области впервые состоялся сбор юных натуралистов на «ЭкоСлете Лысогорье - 2023», прошедший при поддержке Фонда президентских грантов.
Идейный вдохновитель мероприятия Севар Муратходжаева рассказала, что на слет собрались ребята из Лысогорского района - участники школьных лесничеств, юные экологи, натуралисты, ученые, все, кому небезразлична экология родного края.
Полевой лагерь с палатками разбили на территории местного центра дополнительного образования. Участники слета проверяли свои знания по биологии, ботанике, зоологии и другим дисциплинам. Ребята не только прослушали лекции, но и подготовили доклады, с которыми выступили перед собравшимися.
Участница школьного лесничества Яна Дедяева рассказала, что занимается пополнением археологической коллекции черепов млекопитающих: «На областном слете за коллекцию я получила первое место. Важно изучать животных родного края».
Один из дней сбора посвятили лесному делу. Дети показывали свои знания в GPS ориентировании на местности, таксации леса, определяли возраст дерева.
Министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин поддерживает инициативу по подготовке учащихся из школьных лесничеств.
«Считаю, что занятия для ребят являются профориентацией. Уверен, что несколько лет спустя они пополнят ряды профессионалов лесной отрасли. Я в детстве тоже посещал такие занятия», - рассказал министр.
Для закрепления полученных навыков ребята посетили экологическую тропу «Лысогорье», которая уже стала в поселке достопримечательностью.
Интерес у ребят вызвал запуск квадрокоптера. Директор Лысогорского лесхоза Ольга Фимушкина рассказала о важности раннего обнаружения возгораний для быстрого их тушения, а квадрокоптер как раз в этом большой помощник: «С высоты, на которую может подниматься квадрокоптер, оператор осматривает большие участки земли. К месту обнаружения очага возгорания оперативно направляем лесопожарную технику и мобильную группу».
«В следующем году в экослете примут участие ребята не только из Лысогорского района, но и со всей Саратовской области. Количество участников у нас тоже увеличится», - уверена Севар Муратходжаева.