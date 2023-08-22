С начала года число безработных в регионе сократилось на тысячу человек

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Было отмечено, что сейчас в регионе регистрируемая безработица находится на уровне 0,5%, показатель по общей безработице снизился с 3,6% до 2,7%. Саратовская область в числе регионов с самыми низкими показателями по уровню регистрируемой безработицы вЂ” 4 место в ПФО и 20 место по России. В регионе на 6,2 тысячи безработных имеется 28 тысяч вакансий. Больше всего кадров требуется в обрабатывающих производствах, учреждениях соцсферы, госсекторе.При содействии службы занятости работу нашли 15,2 тысячи человек. На переобучение или получение профессионального образования направили 2542 человека, из них 1720 человек в рамках нацпроекта В«Демография" Президента РФ Владимира Путина.Многие предприятия предоставляют дополнительный социальный пакет своим работникам. Например, бесплатные обеды, доставка на предприятие и домой, различные путевки, социальная помощь детям. Эти сведения также необходимо указывать при размещении вакансии, чтобы привлечь потенциальных сотрудников. Такую задачу Роман Бусаргин поставил перед министерством труда и социальной защиты области.«Безработица снижается, и сегодня регион уже испытывает дефицит кадров. Особенно это касается промышленности. Чтобы закрыть потребности экономики, мы перепрофилируем специальности в колледжах и техникумах, проводим переобучение. Поэтому задача минтруда – максимально охватить всех, кто ищет работу, привлечь кадры по востребованным специальностям», вЂ” отметил Роман Бусаргин.