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С начала года число безработных в регионе сократилось на тысячу человек

Новости
Такая информация прозвучала на совещании по ситуации на рынке, которое провел губернатор Роман Бусаргин.
С начала года число безработных в регионе сократилось на тысячу человек




Было отмечено, что сейчас в регионе регистрируемая безработица находится на уровне 0,5%, показатель по общей безработице снизился с 3,6% до 2,7%. Саратовская область в числе регионов с самыми низкими показателями по уровню регистрируемой безработицы вЂ” 4 место в ПФО и 20 место по России. В регионе на 6,2 тысячи безработных имеется 28 тысяч вакансий. Больше всего кадров требуется в обрабатывающих производствах, учреждениях соцсферы, госсекторе.

При содействии службы занятости работу нашли 15,2 тысячи человек. На переобучение или получение профессионального образования направили 2542 человека, из них 1720 человек в рамках нацпроекта В«Демография" Президента РФ Владимира Путина.

Многие предприятия предоставляют дополнительный социальный пакет своим работникам. Например, бесплатные обеды, доставка на предприятие и домой, различные путевки, социальная помощь детям. Эти сведения также необходимо указывать при размещении вакансии, чтобы привлечь потенциальных сотрудников. Такую задачу Роман Бусаргин поставил перед министерством труда и социальной защиты области.

«Безработица снижается, и сегодня регион уже испытывает дефицит кадров. Особенно это касается промышленности. Чтобы закрыть потребности экономики, мы перепрофилируем специальности в колледжах и техникумах, проводим переобучение. Поэтому задача минтруда – максимально охватить всех, кто ищет работу, привлечь кадры по востребованным специальностям», вЂ” отметил Роман Бусаргин.