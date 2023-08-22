К 3800 домовладениям подвели газ по Президентской программе догазификации

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С начала реализации программы с жителями заключено 4907 договоров на подведение сетей, по 3875 из них газ уже довели до границ участка. К газоснабжению подключили 2128 домов.Для поддержки догазификации в Саратовской области действуют региональные льготы. Несколько льготных категорий граждан могут получить выплату либо субсидию на подключение газа. Эти расходы также можно оплатить за счёт регионального маткапитала.