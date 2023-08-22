К 3800 домовладениям подвели газ по Президентской программе догазификации
В Саратовской области набирает темпы программа догазификации, которую инициировал Президент РФ Владимир Путин. Напомним, по ней до границ зарегистрированного домовладения будет бесплатно подведён газ при условии, что он уже есть в населенном пункте.
С начала реализации программы с жителями заключено 4907 договоров на подведение сетей, по 3875 из них газ уже довели до границ участка. К газоснабжению подключили 2128 домов.
Для поддержки догазификации в Саратовской области действуют региональные льготы. Несколько льготных категорий граждан могут получить выплату либо субсидию на подключение газа. Эти расходы также можно оплатить за счёт регионального маткапитала.
С начала реализации программы с жителями заключено 4907 договоров на подведение сетей, по 3875 из них газ уже довели до границ участка. К газоснабжению подключили 2128 домов.
Для поддержки догазификации в Саратовской области действуют региональные льготы. Несколько льготных категорий граждан могут получить выплату либо субсидию на подключение газа. Эти расходы также можно оплатить за счёт регионального маткапитала.