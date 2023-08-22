К 3800 домовладениям подвели газ по Президентской программе догазификации

22 августа 2023 ВТОРНИК
Новости
16:01 | 22 августа
Саратовцам предлагают принять участие в создании концепции пространства научной библиотеки
15:00 | 22 августа
Медаль «За боевые отличия» получил сотрудник Ртищевского центра соцобслуживания
14:30 | 22 августа
В Саратовской области завершилась приемная кампания федерального проекта «Профессионалитет»
14:00 | 22 августа
Представители Саратовской области отправятся на Всероссийский фестиваль ГТО среди семейных команд
13:23 | 22 августа
В минсельхозе области обсудили ситуацию на рынке дизельного топлива: для оперативного контроля будет создан телеграмм-канал
13:03 | 22 августа
На 46% повысилась выработка продукции на саратовском заводе кирпича
12:00 | 22 августа
Жители региона могут воспользоваться номером телефона Единого контакт-центра взаимодействия с гражданами
11:02 | 22 августа
Благодаря ЭКО в регионе ежегодно появляется около 350-400 детей
10:00 | 22 августа
В Саратовской области юные натуралисты поделились научными знаниями на «ЭкоСлете Лысогорье - 2023»
09:00 | 22 августа
Сегодня в Саратове пройдут мероприятия, посвященные Дню флага России
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

К 3800 домовладениям подвели газ по Президентской программе догазификации

Новости
В Саратовской области набирает темпы программа догазификации, которую инициировал Президент РФ Владимир Путин. Напомним, по ней до границ зарегистрированного домовладения будет бесплатно подведён газ при условии, что он уже есть в населенном пункте.





С начала реализации программы с жителями заключено 4907 договоров на подведение сетей, по 3875 из них газ уже довели до границ участка. К газоснабжению подключили 2128 домов.

Для поддержки догазификации в Саратовской области действуют региональные льготы. Несколько льготных категорий граждан могут получить выплату либо субсидию на подключение газа. Эти расходы также можно оплатить за счёт регионального маткапитала.