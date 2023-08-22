В Саратове готовится к открытию после ремонта Детская библиотека №30

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В дизайне новой библиотеки удалось соединить элементы строгого классического стиля и современной многофункциональности, создающей условия для комфортного пребывания детей и подростков. Библиотека является одной из старейших в городе, после модернизации она станет не просто местом книгообмена, а центром взаимодействия юных исследователей, территорией творчества, общения, учёбы и отдыха детей.«Книжный фонд библиотеки обогатится современной литературой, читателям будет открыт доступ к электронным ресурсам. Модернизированная библиотека откроет массу новых возможностей и доступа к разнообразным полезным услугам у ее пользователей.Библиотека откроет свои двери для посетителей уже 1 сентября, а ее торжественное открытие развлекательной программой пройдет в рамках празднования Дня города», – отметила министр культуры Наталия Щелканова.